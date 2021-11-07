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Космонавт Новицкий рассказал о своей роли в снятой на МКС драме «Вызов»
Общество
Космонавт Новицкий рассказал о своей роли в снятой на МКС драме «Вызов»
 /  Александр Гусов

Москва, 7 ноября. Космонавт Олег Новицкий признался, что сыграл ключевую роль в картине «Вызов», съемки которой прошли на МКС. Астронавт поделился впечатлениями от сотрудничества с актрисой Юлией Пересильд.

Киноэкипаж провел 12 дней в российском модуле МКС на съемках драмы «Вызов» под руководством режиссера Клима Шипенко. Работа над фильмом не только прошла в непривычных условиях, постановщик также решил задействовать в кадре космонавтов. Так, астронавт Новицкий сообщил в программе «Служу России!», что исполнил важную роль в картине.

«Роль больного пациента. Космонавта, с которым произошел несчастный случай в космосе и которому нужна была медицинская помощь именно грамотного специалиста с Земли, потому что на станции, скажем так, не было возможности спасти меня...» — поделился Новицкий.

Космонавт также отметил, что Пересильд давала ему советы, к которым он с удовольствием прислушивался. Новицкий понадеялся на успех будущей картины, премьера которой запланирована на 2022 год.

Актер Станислав Садальский скептически отнесся к съемкам фильма «Вызов» в космосе. Артист попытался разоблачить киноэкипаж и заявил, что работа над картиной могла пройти в павильоне.

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кино новицкий вызов
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