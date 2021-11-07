Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 12:44
12:34
Армия
Российские военные начали использовать препарат «КовиВак» для вакцинации от коронавируса
12:32
Весь мир
Спикер Палаты представителей Ливии призвал срочно открыть аэропорт Тобрука
12:32
Экономика
Россиян предупредили о продолжительном росте розничных цен на бензин
12:31
Политика
Россия и Белоруссия создадут совместный план интеграции
12:31
Происшествия
Три человека стали жертвами взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана
12:30
Общество
Вирусолог Чумаков поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19
12:29
Армия
Sohu: страны НАТО пытаются разгадать секрет странных маневров «Маршала Крылова» ВМФ РФ
12:27
Весь мир
В Конгрессе США обсуждают постоянное военное присутствие в Черном море
12:26
Происшествия
Маляр изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге
12:25
Общество
Куркума и кайенский перец способны облегчить боль при артрите
Все новости

Физические упражнения способны значительно снизить тягу к алкоголю
Общество
Физические упражнения способны значительно снизить тягу к алкоголю
pixabay.com  /  HeungSoon

Лондон, 7 ноября. Британские ученые из Университета Лафборо обнаружили, что спортивные упражнения значительно снижают тягу к спиртным напиткам.

Специалисты провели эксперимент с участием студентов. В результате они подтвердили, что пять минут физической активности способны отбить желание выпить. Участников исследования разбили на три группы. Первая группа занималась спортом, вторая — творчеством, а третья ничего не делала. После студенты, которым дали делать физические упражнения, заявили, что не чувствуют желания выпить.

«Физнагрузки вызывают множество психологических и физиологических эффектов, которые теоретически могут нивелировать тягу к алкоголю», — рассказали эксперты.

Психиатр, нарколог Алексей Казанцев рассказал об эффективных способах борьбы с алкоголизмом. По его мнению, тенденции к снижению потребления спиртного в России пока не наблюдается.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Физические упражнения способны значительно снизить тягу к алкоголю
алкоголь спорт физические упражнения
Комментировать