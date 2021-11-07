Физические упражнения способны значительно снизить тягу к алкоголю

Лондон, 7 ноября. Британские ученые из Университета Лафборо обнаружили, что спортивные упражнения значительно снижают тягу к спиртным напиткам.

Специалисты провели эксперимент с участием студентов. В результате они подтвердили, что пять минут физической активности способны отбить желание выпить. Участников исследования разбили на три группы. Первая группа занималась спортом, вторая — творчеством, а третья ничего не делала. После студенты, которым дали делать физические упражнения, заявили, что не чувствуют желания выпить.

«Физнагрузки вызывают множество психологических и физиологических эффектов, которые теоретически могут нивелировать тягу к алкоголю», — рассказали эксперты.

Психиатр, нарколог Алексей Казанцев рассказал об эффективных способах борьбы с алкоголизмом. По его мнению, тенденции к снижению потребления спиртного в России пока не наблюдается.