Политолог Солонников заявил, что Саакашвили не меняет методику в борьбе за власть

Москва, 7 ноября. Политолог Дмитрий Солонников объяснил смысл голодовки экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме.

Как считает директор Института современного государственного развития, бывший президент рассчитывает добиться реакции со стороны местного населения, приписывая себе статус «узника совести» и «сакральной жертвы». При этом Саакашвили даже не удосужился поменять методику в борьбе за власть, которая напоминает украинский сценарий, говорит эксперт.

«Он один раз уже так к власти пришел. Сейчас все то же самое, никто ничего не меняет, методички не меняются, порядок действий не меняется», — цитирует политолога РЕН ТВ.

По мнению Солонникова, при помощи Саакашвили оппозиционные силы воздействуют на общественное сознание, чтобы добиться массовой поддержки. Экс-президент в свою очередь играет роль политической жертвы, раскрыл его истинную цель эксперт.

«У него своя роль. Он надеется, что его потом внесут на руках, изможденного узника совести, в президентский дворец», — заключил политолог.

Ранее личный доктор и юристы Саакашвили утверждали, что состояние заключенного критическое и его необходимо госпитализировать за пределами тюрьмы. Пенитенциарная служба Грузии вскоре опубликовала «некоторые факты приема пищи» экс-президентом.