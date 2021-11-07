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Депутат Шеремет предостерег США от попыток испытывать Россию на прочность в Черном море
Армия
Депутат Шеремет предостерег США от попыток испытывать Россию на прочность в Черном море
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 7 ноября. Россия не заинтересована в конфликтах, но всегда готова пресечь на корню провокации американских военных в Черном море, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Так парламентарий от Крыма прокомментировал заход в черноморскую акваторию боевых кораблей ВМС США, среди которых оснащенный крылатыми ракетами эсминец USS Porter. Шеремет сравнил такие маневры с «размахиванием факелами вблизи пороховых бочек». В этой связи он предостерег Вашингтон от попыток испытывать Россию на прочность.

«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что Москва не стремится к вооруженным столкновениям и выступает за диалог. В то же время Россия готова обороняться.

Ранее сообщалось, что корабли ВМС США USS Mount Whitney и USS Porter вошли в воды Черного моря. Позднее они провели совместные учения с болгарским флотом.

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Шеремет россия сша черное море
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