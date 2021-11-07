В Конгрессе США обсуждают постоянное военное присутствие в Черном море

Дипломатическая и военная конфронтация НАТО и России получила новый импульс в Конгрессе США, где два представителя Республиканской партии — Майк Роджерс из Алабамы и Майк Тернер из Огайо — выступили с предложением серьезно нарастить военные усилия Вашингтона в Черноморском регионе.

Будучи членами комитета по вооруженным силам, Роджерс и Тернер написали открытое письмо президенту США Джо Байдену. В нем они призвали главу государства основательно вооружить Украину и развернуть полноценное военное присутствие ВМС США в Черном море, чтобы «предотвратить угрозу вторжения со стороны России».

Письмо президенту

В своем послании конгрессмены отмечают, что «администрация Байдена не может игнорировать продолжающуюся угрозу со стороны РФ международному праву и территориальному суверенитету Украины». Издание Defense News пишет, что такая реакция парламентариев основана на сообщениях о якобы имеющейся концентрации российских войск возле украинских границ, опровергнутых, кстати, Министерством обороны Украины.

Republican Reps. Mike Rogers and Mike Turner are urging U.S. President Joe Biden to further arm Ukraine and “deploy a U.S. military presence in the Black Sea” to warn off a renewed invasion threat from Russian forces.https://t.co/LyMGhVO3I9 — Mavka Slavka (@MavkaSlavka) November 6, 2021

Здесь возникает закономерный вопрос: кому больше надо? Оборонному ведомству Украины, кровно заинтересованному в сохранении территориальной целостности своего государства? Или представителям комитета Конгресса по вооруженным силам, традиционно вовлеченным во взаимоотношения с национальным военно-промышленным комплексом и совершенно не скрывающим свой личный интерес в военно-техническом сотрудничестве американского ВПК с ВС других государств?

Что самое интересное, Defense News пишет, что военная активность вооруженных сил России стала следствием того, что США одолжили Киеву 60 млн долларов для закупки американского же вооружения и боевой техники и одобряют стремление Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу. То есть, издание де-факто признает, что действия России — это ответ на провокационные действия Штатов, но продолжает отыгрывать милитаристскую риторику, обвиняя Россию в агрессивных замыслах.

USS Porter (DDG 78) Arleigh Burke-class Flight II guided missile destroyer northbound in the Bosphorus heading to the Black Sea - October 30, 2021 #ussporter #ddg78



* photo courtesy of @deliberately61 pic.twitter.com/LE0FdFjGT1 — WarshipCam (@WarshipCam) October 30, 2021

При этом в настоящее время ВМС США ввели в Черное море не только «обычный» ракетный эсминец DDG-78 Porter, судно снабжения John Lentnall, но и штабной корабль Mount Whitney. Он способен осуществлять управление боевыми операциями, проводимыми не только в море, но и на земле и в воздухе. Именно присутствие штабного корабля американских ВМС вызывает у российских моряков большую озабоченность. Кроме того, командование глобального удара ВВС США посылает в воздушное пространство Черного моря стратегические ракетоносцы В-1В Lancer, которые, как было заявлено, во время вылета имели на борту противокорабельные крылатые ракеты. Что это, если не военная провокация?

Красная линия

Однако мы помним, как в Кремле неоднократно отмечали, что продвижение НАТО на восток — явление для России более чем неприятное, а Украина как «последний рубеж» определена в качестве «красной линии». Попытки НАТО перейти ее будут для Москвы основанием для решительных ответных действий, так как в подобном случае военный альянс перешагнет допустимые для него границы.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин во время своего выступления в Сочи заявил, что для Украины «формального членства в НАТО может никогда не произойти, но военная экспансия на территории уже идет, и это действительно представляет угрозу для Российской Федерации».

Известно, что на территории Украины размещены военнослужащие НАТО, осуществляющие обучение ВСУ по «лекалам» альянса. Они интегрируют украинские штабные структуры в систему боевого управления Брюсселя и проводят масштабные военные учения с привлечением целых воинских подразделений из Европы и США. Разумеется, это не может не беспокоить Москву, соответственно, РФ вправе сосредотачивать на своей территории в каком угодно месте какое угодно количество войск — действуя исключительно зеркально, демонстрируя готовность противостоять усилению Североатлантического альянса.

Теперь американские конгрессмены предлагают своему президенту усилить давление на Россию, в качестве аргумента предлагая именно ответные, явно оборонительные действия российской армии, проводимые на собственной территории.

В самой Европе тоже раздувается антироссийская истерия, но со своими, скажем так, историческими корнями. Натали Луазо, депутат Европейского союза и глава подкомитета по безопасности и обороне, во время визита в Вашингтон заявила, что «европейцы всегда будут видеть со стороны России непосредственную угрозу для европейского континента».

Такое заявление, как мне кажется, могло сделать только лицо, оправдывающее фашизм или завоевателей, подобных Наполеону — ведь если обернуться назад, то всегда можно увидеть, что Россия в историческом плане является для Европы вечным спасителем от разного рода диктаторов, пытавшихся уничтожить суверенитет европейских государств. Неизменно в трудную минуту приходил «русский Иван» и освобождал Европу от захватчиков.

Жаль, что память об исторической справедливости выветрилась из голов многих современных европейцев, из-за чего они слепо идут в фарватере своего нынешнего куратора.