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В Конгрессе США обсуждают постоянное военное присутствие в Черном море
Весь мир
В Конгрессе США обсуждают постоянное военное присутствие в Черном море
Global Look Press  /  Joerg Waterstraat

Дипломатическая и военная конфронтация НАТО и России получила новый импульс в Конгрессе США, где два представителя Республиканской партии — Майк Роджерс из Алабамы и Майк Тернер из Огайо — выступили с предложением серьезно нарастить военные усилия Вашингтона в Черноморском регионе.

Будучи членами комитета по вооруженным силам, Роджерс и Тернер написали открытое письмо президенту США Джо Байдену. В нем они призвали главу государства основательно вооружить Украину и развернуть полноценное военное присутствие ВМС США в Черном море, чтобы «предотвратить угрозу вторжения со стороны России».

Письмо президенту

В своем послании конгрессмены отмечают, что «администрация Байдена не может игнорировать продолжающуюся угрозу со стороны РФ международному праву и территориальному суверенитету Украины». Издание Defense News пишет, что такая реакция парламентариев основана на сообщениях о якобы имеющейся концентрации российских войск возле украинских границ, опровергнутых, кстати, Министерством обороны Украины.

Здесь возникает закономерный вопрос: кому больше надо? Оборонному ведомству Украины, кровно заинтересованному в сохранении территориальной целостности своего государства? Или представителям комитета Конгресса по вооруженным силам, традиционно вовлеченным во взаимоотношения с национальным военно-промышленным комплексом и совершенно не скрывающим свой личный интерес в военно-техническом сотрудничестве американского ВПК с ВС других государств?

Что самое интересное, Defense News пишет, что военная активность вооруженных сил России стала следствием того, что США одолжили Киеву 60 млн долларов для закупки американского же вооружения и боевой техники и одобряют стремление Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу. То есть, издание де-факто признает, что действия России — это ответ на провокационные действия Штатов, но продолжает отыгрывать милитаристскую риторику, обвиняя Россию в агрессивных замыслах.

При этом в настоящее время ВМС США ввели в Черное море не только «обычный» ракетный эсминец DDG-78 Porter, судно снабжения John Lentnall, но и штабной корабль Mount Whitney. Он способен осуществлять управление боевыми операциями, проводимыми не только в море, но и на земле и в воздухе. Именно присутствие штабного корабля американских ВМС вызывает у российских моряков большую озабоченность. Кроме того, командование глобального удара ВВС США посылает в воздушное пространство Черного моря стратегические ракетоносцы В-1В Lancer, которые, как было заявлено, во время вылета имели на борту противокорабельные крылатые ракеты. Что это, если не военная провокация?

Красная линия

Однако мы помним, как в Кремле неоднократно отмечали, что продвижение НАТО на восток — явление для России более чем неприятное, а Украина как «последний рубеж» определена в качестве «красной линии». Попытки НАТО перейти ее будут для Москвы основанием для решительных ответных действий, так как в подобном случае военный альянс перешагнет допустимые для него границы.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин во время своего выступления в Сочи заявил, что для Украины «формального членства в НАТО может никогда не произойти, но военная экспансия на территории уже идет, и это действительно представляет угрозу для Российской Федерации».

Известно, что на территории Украины размещены военнослужащие НАТО, осуществляющие обучение ВСУ по «лекалам» альянса. Они интегрируют украинские штабные структуры в систему боевого управления Брюсселя и проводят масштабные военные учения с привлечением целых воинских подразделений из Европы и США. Разумеется, это не может не беспокоить Москву, соответственно, РФ вправе сосредотачивать на своей территории в каком угодно месте какое угодно количество войск — действуя исключительно зеркально, демонстрируя готовность противостоять усилению Североатлантического альянса.

Теперь американские конгрессмены предлагают своему президенту усилить давление на Россию, в качестве аргумента предлагая именно ответные, явно оборонительные действия российской армии, проводимые на собственной территории.

В самой Европе тоже раздувается антироссийская истерия, но со своими, скажем так, историческими корнями. Натали Луазо, депутат Европейского союза и глава подкомитета по безопасности и обороне, во время визита в Вашингтон заявила, что «европейцы всегда будут видеть со стороны России непосредственную угрозу для европейского континента».

Такое заявление, как мне кажется, могло сделать только лицо, оправдывающее фашизм или завоевателей, подобных Наполеону — ведь если обернуться назад, то всегда можно увидеть, что Россия в историческом плане является для Европы вечным спасителем от разного рода диктаторов, пытавшихся уничтожить суверенитет европейских государств. Неизменно в трудную минуту приходил «русский Иван» и освобождал Европу от захватчиков.

Жаль, что память об исторической справедливости выветрилась из голов многих современных европейцев, из-за чего они слепо идут в фарватере своего нынешнего куратора.

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