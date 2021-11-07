Россиянам рассказали, во сколько обойдется содержание жилья в Турции

Москва, 7 ноября. Число желающих приобрести жилье в Турции с каждым днем растет. Однако при планировании расходов важно учитывать не только стоимость самой сделки, но и последующие расходы, пишет «Бизнес-класс Архангельск».

По размеру налоговых ставок граждане России, Украины, Казахстана и других стран СНГ несут перед страной те же долговые обязательства, что и местные жители. Ее размер зависит от конкретного объекта и места расположения: в провинции ставки на квартиры и виллы составляют 0,1%. В крупных городах цифра повышается до 0,2% от стоимости недвижимости.

Содержание жилого фонда включает в себя, прежде всего, айдат — затраты на общедомовые нужды. В них входят, к примеру, обслуживание придомовой территории, чистка бассейна, мелкий ремонт. Такие платежи могут достигать 100 евро в месяц.

Стоимость электричества в однокомнатной квартире может составить 50-60 евро. Размер оплаты отопления зависит от используемых сплит-систем и обогревателей. Цена одного кубометра воды варьируется от 0,5 до 1,5 евро в зависимости от конкретного муниципалитета. Ежемесячная сумма оплаты за телевидение и интернет в среднем обходится в 15-30 евро.

Россияне стали более активно интересоваться недвижимостью в Испании, Португалии, Греции и Кипре. Это происходит на фоне отложенного спроса и пересмотра ряда зарубежных паспортных программ.

О динамике цен на жилье на первичном рынке в одном из крупнейших городов России ранее рассказал телеканал «Санкт-Петербург».