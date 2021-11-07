Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 12:43
12:34
Армия
Российские военные начали использовать препарат «КовиВак» для вакцинации от коронавируса
12:32
Весь мир
Спикер Палаты представителей Ливии призвал срочно открыть аэропорт Тобрука
12:32
Экономика
Россиян предупредили о продолжительном росте розничных цен на бензин
12:31
Политика
Россия и Белоруссия создадут совместный план интеграции
12:31
Происшествия
Три человека стали жертвами взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана
12:30
Общество
Вирусолог Чумаков поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19
12:29
Армия
Sohu: страны НАТО пытаются разгадать секрет странных маневров «Маршала Крылова» ВМФ РФ
12:27
Весь мир
В Конгрессе США обсуждают постоянное военное присутствие в Черном море
12:26
Происшествия
Маляр изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге
12:25
Общество
Куркума и кайенский перец способны облегчить боль при артрите
Все новости

Россиянам рассказали, во сколько обойдется содержание жилья в Турции
Экономика
Россиянам рассказали, во сколько обойдется содержание жилья в Турции
pixabay.com

Москва, 7 ноября. Число желающих приобрести жилье в Турции с каждым днем растет. Однако при планировании расходов важно учитывать не только стоимость самой сделки, но и последующие расходы, пишет «Бизнес-класс Архангельск».

По размеру налоговых ставок граждане России, Украины, Казахстана и других стран СНГ несут перед страной те же долговые обязательства, что и местные жители. Ее размер зависит от конкретного объекта и места расположения: в провинции ставки на квартиры и виллы составляют 0,1%. В крупных городах цифра повышается до 0,2% от стоимости недвижимости.

Содержание жилого фонда включает в себя, прежде всего, айдат — затраты на общедомовые нужды. В них входят, к примеру, обслуживание придомовой территории, чистка бассейна, мелкий ремонт. Такие платежи могут достигать 100 евро в месяц.

Стоимость электричества в однокомнатной квартире может составить 50-60 евро. Размер оплаты отопления зависит от используемых сплит-систем и обогревателей. Цена одного кубометра воды варьируется от 0,5 до 1,5 евро в зависимости от конкретного муниципалитета. Ежемесячная сумма оплаты за телевидение и интернет в среднем обходится в 15-30 евро.

Россияне стали более активно интересоваться недвижимостью в Испании, Португалии, Греции и Кипре. Это происходит на фоне отложенного спроса и пересмотра ряда зарубежных паспортных программ.

О динамике цен на жилье на первичном рынке в одном из крупнейших городов России ранее рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россиянам рассказали, во сколько обойдется содержание жилья в Турции
турция жилье расходы
Комментировать