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Экс-хавбек «Спартака» Виктор Булатов оценил вратарскую линию красно-белых
Спорт
Экс-хавбек «Спартака» Виктор Булатов оценил вратарскую линию красно-белых
spartak.com  /  Сайт футбольного клуба Спартак-Москва

Москва, 7 ноября. Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов высказался о голкиперах красно-белых Александре Селихове и Александре Максименко. По словам экс-футболиста, последний находится в плохой физической форме. 

Булатов заявил, что Селихов от матча к матчу обретает все больше уверенности. Экс-игрок обратил внимание, что не каждый после двух лет на скамейке запасных и травм возвращается на высокий уровень.

«Данные-то у Селихова великолепные. Думаю, ему по силам закрыть в «Спартаке» вратарскую позицию. Лишь бы травмы обходили стороной. Мое мнение — виной всему плохая физическая форма [Максименко]. Может, ошибаюсь, но визуально у него лишний вес. В любом случае Максименко уже не такой быстрый, как год назад. Реакция стала хуже. Какие-то заторможенные движения», — сказал Булатов в интервью «Спорт-Экспрессу».

После 13 туров сезона-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на 13-м месте в турнирной таблице. После четырех туров группового этапа Лиги Европы подопечные Руя Витории находятся на последнем месте в квартете С. Москвичи сыграли вничью с «Лестером» (1:1) в матче четвертого тура групповой стадии ЛЕ.

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Все новости / Спорт / Экс-хавбек «Спартака» Виктор Булатов оценил вратарскую линию красно-белых
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