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Тысячи граждан с COVID-19 смогли получить экстренную помощь в больницах Минобороны РФ
Армия
Тысячи граждан с COVID-19 смогли получить экстренную помощь в больницах Минобороны РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 ноября. Медицинские учреждения Министерства обороны России с начала 2021 года приняли свыше 10 тысяч гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в военном ведомстве страны.

Прежде всего, по данным министерства, военные медики оказывали помощь пациентам старших возрастных групп по неотложным показаниям с тяжелыми формами течения болезни. На сегодняшний день в российских войсках оказывается 125 видов высокотехнологичной медицинской помощи по 25 направлениям.

«С начала текущего года в условиях пандемии коронавирусной инфекции в военно-медицинских организациях Минобороны России более 10 тысяч гражданских пациентов получили экстренную специализированную медицинскую помощь», — сообщили представители ведомства.

Ранее ВС РФ сформировали резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи пациентам с COVID-19 в разных регионах страны. Состав резерва включает в себя девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и сотню врачебно-сестринских бригад.

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