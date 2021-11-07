Тысячи граждан с COVID-19 смогли получить экстренную помощь в больницах Минобороны РФ

Москва, 7 ноября. Медицинские учреждения Министерства обороны России с начала 2021 года приняли свыше 10 тысяч гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в военном ведомстве страны.

Прежде всего, по данным министерства, военные медики оказывали помощь пациентам старших возрастных групп по неотложным показаниям с тяжелыми формами течения болезни. На сегодняшний день в российских войсках оказывается 125 видов высокотехнологичной медицинской помощи по 25 направлениям.

«С начала текущего года в условиях пандемии коронавирусной инфекции в военно-медицинских организациях Минобороны России более 10 тысяч гражданских пациентов получили экстренную специализированную медицинскую помощь», — сообщили представители ведомства.

Ранее ВС РФ сформировали резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи пациентам с COVID-19 в разных регионах страны. Состав резерва включает в себя девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и сотню врачебно-сестринских бригад.