Имя бывшего худрука МХАТа Боякова убрали из списка великих руководителей театра

Москва, 7 ноября. Бывшего художественного руководителя МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова вычеркнули из списка причастных к учреждению великих деятелей культуры, который висел на здании.

Имя Боякова пропало из перечня великих руководителей Московского художественного театра имени Максима Горького. Решение было принято после его скандального увольнения в связи с приходом продюсера Владимира Кехмана на пост гендиректора. Известно, что новое руководство лично попросило худрука покинуть МХАТ, несмотря на все еще действующий пятилетний контракт.

После удаления имени Боякова со стены учреждения последним продолжателем традиций числится его предшественница — актриса Татьяна Доронина.

«МХАТ — это продолжение традиций великих основоположников руководителями театра разных лет: И. Москвиным, О. Ефремовым, Т. Дорониной», — гласит обновленная надпись.

Ранее стало известно, что Кехман снял со стены портрет Боякова. Происходящее записывалось на камеру и было отправлено известной журналистке Маргарите Симоньян. Гендиректор МХАТа обратился к Дорониной, которую планирует вернуть в театр.