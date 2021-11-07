Греф заявил об отсутствии признаков пузыря в потребкредитовании

Москва, 7 ноября. Сбербанк не наблюдает признаков пузыря в своем портфеле потребительских кредитов, заявил в интервью РИА Новости глава финансового учреждения Герман Греф.

Он подчеркнул, что политика Сбербанка направлена на ответственное кредитование. По его словам, каждый кредит оформляется исходя из финансовых возможностей клиента.

«Это позволяет нам сохранять качество портфеля на стабильно высоком уровне. На стороне "Сбера" признаков пузыря мы не видим», — убежден Греф.

Он добавил, что сейчас в России наблюдается эффект отложенного спроса. Россияне сократили покупки в 2020 году и пытаются сделать их сейчас. Как указал Греф, последние годы показали, что население страны имеет высокую платежную дисциплину.

Глава Сбербанка ранее сообщил, что по итогам 2021 года чистая прибыль компании превысит 1 трлн рублей. Он уточнил, что высокому спросу на кредиты во многом способствовали восстановление экономики от последствий пандемии и оживление деловой активности.