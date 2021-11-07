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Анита Цой считает, что методы воспитания детей Рудковской лишают их выбора в будущем
Шоу-бизнес
Анита Цой считает, что методы воспитания детей Рудковской лишают их выбора в будущем
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 7 ноября. Популярная российская исполнительница Анита Цой прокомментировала методы воспитания своей звездной коллеги Яны Рудковской. Артистка не согласна с ними и считает чрезмерными.

Известная в России бизнес-леди является многодетной матерью, воспитывая четырех сыновей. Двоих старших она забрала у миллионера Виктора Батурина, а младшие появились в браке с фигуристом Евгением Плющенко. Самому маленькому Арсению чуть больше года, его для продюсера родила суррогатная мать. Цой надеется, что Рудковская сможет передумать и сменить методы воспитания.

«Надо посмотреть, конечно, на малыша, который сейчас растет. Он самый младшенький. Потому что Яна может и передумать и не пиарить малыша уже так активно, как Гном Гномыча (прозвище Александра Плющенко. — Прим. ФАН», — поделилась исполнительница в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Анита Цой считает, что методы воспитания детей Рудковской лишают их выбора в будущем
Агентство городских новостей Москва /

Цой считает, что методы воспитания, которых придерживается Рудковская, можно назвать крайне спорными. По ее словам, таким образом продюсер буквально лишает наследников выбора в будущем.

«Мы их лишаем самого главного — выбора в дальнейшем. На них прилетают какие-то шаблоны, оставленные родителями. Им сложно. Я так со своим сыном не поступаю», — подчеркнула певица.

Рудковская уже почти 15 лет счастлива в отношениях с Плющенко. Ранее в честь дня рождения известного фигуриста она опубликовала трогательный пост, в котором раскрыла некоторые семейные тайны.

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