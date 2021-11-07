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Президент ЦАР Туадера: Миротворцы ООН спровоцировали конфликт и нарушили закон республики
Весь мир
Президент ЦАР Туадера: Миротворцы ООН спровоцировали конфликт и нарушили закон республики
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 7 ноября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера дал интервью ведущим французского телеканала TV5, сообщает Radio Lengo Songo.

Лидер африканской страны поставил под сомнение официальную версию руководства многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) об инциденте возле его резиденции. Политик обратил внимание французских журналистов на отсутствие информации о пострадавших, которая могла бы подтвердить позицию МИНУСКА.

«Откуда вы или кто-либо еще знаете, были ли безоружны египетские миротворцы ООН, нарушившие охранный периметр? Министр внутренних дел и безопасности ввел специальное распоряжение, запрещающее въезд в комплекс. Более того, сотрудники МИНУСКА не выполнили требование бойцов национальной армии, после чего в спешке сбили 15-летнюю девочку.

Я считаю, что мы должны совместно с руководством многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций провести независимое расследование и установить виновных в трагедии», — заявил Туадера.

Ранее пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем провел пресс-конференцию, на которой раскрыл подробности инцидента возле резиденции лидера. Подробнее об этом можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

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