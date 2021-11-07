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Baijiahao: маневр России с МиГ-31 сделал ее эксклюзивным обладателем лучшего перехватчика
Армия
Baijiahao: маневр России с МиГ-31 сделал ее эксклюзивным обладателем лучшего перехватчика
Федеральное агентство новостей

Пекин, 7 ноября. Россия могла вывести на мировой рынок вооружения свой МиГ-31, но предпочла остаться единственным обладателем лучшего гиперзвукового истребителя-перехватчика, пишет Baijiahao.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», заметили, что МиГ-31 на сегодняшний день стоит на вооружении лишь двух стран – РФ и Казахстана, причем последний довольствуется моделями советской эпохи. Эксперты считают, что причиной скромного экспортного потенциала самолета можно считать узкую направленность. Только за этим фактором скрывается один неочевидный маневр Москвы, вызвавший удивление авторов Baijiahao.

Baijiahao: маневр России с МиГ-31 сделал ее эксклюзивным обладателем лучшего перехватчика
Федеральное агентство новостей /

Дело в том, что Россия никогда не стремилась продавать МиГ-31 за рубеж. С годами она даже решила проблему ограниченного спектра задач самолета, но об экспорте речь так и не шла.

Сегодня МиГ-31 можно справедливо назвать сверхэффективным самолетом. Он обзавелся расширенным арсеналом, который позволяет ему поражать наземные цели современными баллистическими ракетами. Все это позволило России стать эксклюзивным обладателем мощного гиперзвукового перехватчика.

Ранее возможности самолета оценил американский военный эксперт Калеб Ларсон. По его словам, серийный перехватчик обладает действительно впечатляющими характеристиками, оставаясь одним из самых быстрых машин своего класса.

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россия вкс рф миг-31
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