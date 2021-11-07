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Люди с недостатком свободного времени оказались счастливее остальных
Общество
Люди с недостатком свободного времени оказались счастливее остальных
pixabay.com  /  ErikaWittlieb

Лондон, 7 ноября. Британские ученые провели исследование и выяснили, что оптимально иметь всего два-три часа свободного времени в день, чтобы быть счастливым.

Специалисты проанализировали данные опросов, в которых поучаствовали более 35 тысяч американцев. Добровольцы детально рассказывали о том, чем они занимались в течение предыдущих суток и как это на них отражалось.

Оказалось, что избыток свободного времени негативно влияет на чувство благополучия. При этом люди, имеющие до двух часов свободного времени в день, сообщали, что чувствуют себя счастливее, чем те, кто его не имеет. А те участники исследования, у которых есть пять и более часов свободного времени ежедневно, заявляли, что чувствуют себя хуже.

«Слишком мало времени — это плохо, но иметь больше не всегда лучше», — заявила ведущий автор научной работы, профессор Мариса Шариф.

Таким образом новое исследование опровергло распространенное убеждение, что достаточное количество свободного времени сделает человека абсолютно счастливым. Выяснилось, что это далеко не так.

Здоровье оказалось настоящим счастьем почти для 50% опрошенных россиян. Соответствующее исследование ранее провели аналитики холдинга «Ромир».

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