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Гэтжи победил в бою против Чендлера по единогласному решению судей UFC 268
Спорт
Гэтжи победил в бою против Чендлера по единогласному решению судей UFC 268
Global Look Press  /  Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com

Нью-Йорк, 7 ноября. Американский боец Джастин Гэтжи вышел победителем из поединка в рамках UFC 268 против Майкла Чендлера. Судьи единогласно определили исход боя.

Бой в легком весе завершился уверенной победой Гэтжи: чемпион одолел противника за 15 минут. Успех американца над соперником Чендлером стал первым в его карьере после поединка против Хабиба Нурмагомедова, который обернулся поражением.

Судьи единогласно присудили победу Гэтжи. Вскоре обоих спортсменов отправили в больницу. Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции отметил, что с бойцами все в порядке, однако «они оба прошли через войну», поэтому им требуется уход медицинских специалистов.

В Нью-Йорке также состоялся поединок между бойцами Камару Усманом и Колби Ковингтоном в рамках турнира. Усман не только одолел противника, но и подтвердил титул Абсолютного бойцовского чемпионата в среднем весе.

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ufc гэтжи чендлер
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