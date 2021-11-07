Гэтжи победил в бою против Чендлера по единогласному решению судей UFC 268

Нью-Йорк, 7 ноября. Американский боец Джастин Гэтжи вышел победителем из поединка в рамках UFC 268 против Майкла Чендлера. Судьи единогласно определили исход боя.

Бой в легком весе завершился уверенной победой Гэтжи: чемпион одолел противника за 15 минут. Успех американца над соперником Чендлером стал первым в его карьере после поединка против Хабиба Нурмагомедова, который обернулся поражением.

Судьи единогласно присудили победу Гэтжи. Вскоре обоих спортсменов отправили в больницу. Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции отметил, что с бойцами все в порядке, однако «они оба прошли через войну», поэтому им требуется уход медицинских специалистов.

В Нью-Йорке также состоялся поединок между бойцами Камару Усманом и Колби Ковингтоном в рамках турнира. Усман не только одолел противника, но и подтвердил титул Абсолютного бойцовского чемпионата в среднем весе.