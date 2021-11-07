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Политолог Злобин: «Газпром» остается надежным партнером для стран ЕС

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 11:28
Экономика
Политолог Злобин: «Газпром» остается надежным партнером для стран ЕС
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 7 ноября. Несмотря на необоснованные обвинения в газовых спекуляциях в адрес России, «Газпром» остается надежным партнером для европейских стран. Об этом в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил политолог Александр Злобин.

Он обратил внимание, что РФ никого не принуждает заключать с ней долгосрочные контракты. Тем не менее некоторым западным представителям кажется, что «Газпром» буквально насильно заманивает государства в свои сети.

«Несмотря на бесконечные обвинения в адрес Москвы, Россия не бросает Европу в условиях газового кризиса и делает то, что может сделать. Чего нельзя сказать, например, о США, которые побежали продавать свой СПГ на азиатский рынок. Получается, что "Газпром" действительно надежный поставщик, который всегда готов идти на уступки», – подчеркнул Злобин.

«Газпром» и Молдавия заключили взаимовыгодный контракт на поставки голубого топлива. Такую оценку договоренности сторон дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Газпром газ энергокризис
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