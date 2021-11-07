Жители Эфиопии вышли на митинги в поддержку правительства и национальных войск

Аддис-Абеба, 7 ноября. Жители нескольких штатов Эфиопии вышли на митинги против сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и «Армии освобождения Оромо» (OLA). Люди поддержали правительство республики и заявили о готовности помочь национальным войскам в борьбе с боевиками.
Большую часть акций устроило население Оромии. Демонстрации развернулись в городах Нэкэмте, Шашэмэнне, Бабиле, Адама, Гэлан, Дукам и других населенных пунктах.
Не в последнюю очередь проправительственные митинги связаны с недавним заявлением главаря OLA Одаа Тарбии, который сообщил, что Аддис-Абеба не сможет дать должный отпор временно объединившимся группировкам радикалов:
«Союзу OLA, "Народному фронту освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Силам обороны Тыграя" потребуется несколько месяцев, если не недель на то, чтобы полностью разбить федеральные силы и захватить Аддис-Абебу», — уверен Тарбии.
Соединенные Штаты Америки вместо поддержки легитимного правительства Эфиопии решили пойти на встречу радикалам и предоставили им площадку для диалога.
«В Вашингтоне состоялась церемония подписания, посвященная формированию группы. Мы приглашаем все заинтересованные стороны принять участие в наведении порядка в Эфиопии.
Существует неправильное представление о том, что мы несем ответственность за создание хаоса в регионе, но на самом деле это не так», — заявил представитель «Армии освобождения Оромо» (OLA).