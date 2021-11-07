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Рита Дакота призналась, как тяжело ей было воспитывать дочь
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, как тяжело ей было воспитывать дочь
instagram.com  /  @ritadakota

Москва, 7 ноября. На странице в Instagram певицы Риты Дакоты появилось неожиданное заявление звезды о том, как тяжело воспитывать дочь Мию. Рита рассказала, какие трудности ей пришлось пройти в воспитании ребенка, пишет Teleprogramma.pro.

Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями прекрасной дочурки четыре года назад. Девочку решили назвать Мией.

Певица часто делится с поклонниками фотографиями наследницы. Счастливая мать хвалила девочку за совершенный характер, но спустя три года девочку как будто подменили. Мию будто сглазили: она начала капризничать и приводила свою родительницу в отчаяние.

«У Мии случился «кризис трех лет», параллельно с этим у нас с Федей в отношениях был один из самых непростых периодов, с мамой в отношениях — вообще самый мрачный период в моей жизни и в довесок к этому у меня был просто лютый перелом по работе (как раз об этом я пела про «пять шагов назад» в песне «Карандаш»)», — с ужасом вспоминает Дакота.

Рита Дакота призналась , как тяжело ей было воспитывать дочь
Pr Scr instagram.com / @ritadakota

Певица вспомнила, что тогда на сороковую минуту плача дочери ее мозг «вытекал через правое ухо». Возможно, Дакота и Соколовский обзавелись ребенком будучи молодыми и еще не «нагулявшимися», а потому так тяжело переживали воспитание Мии.

Стоит отметить, что мать Риты Дакоты выглядит довольно молодо. Недавно певица поздравила ее с днем рождения. На фотографии, которой знаменитость поделилась с подписчиками, видно, что мама прекрасно выглядит для своего возраста. Также на снимке присутствует и дочь исполнительницы.

Ранее сообщалось, как певица едва не рассталась с Белогаем из-за Соколовского.

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Все новости / Шоу-бизнес / Рита Дакота призналась, как тяжело ей было воспитывать дочь
кризис инстаграм воспитание детей рита дакота влад соколовский
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