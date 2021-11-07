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Житель Ноябрьска спас бездомную козу от бродячих собак
Общество
Житель Ноябрьска спас бездомную козу от бродячих собак
pixabay.com

Ноябрьск, 7 ноября. Мужчина поймал козу, которая убежала с его двора в лес. Временно он поселил беглянку в своем гараже, чтобы на животное не напали бездомные собаки.

Инцидент произошел в районе Мехколонны. Местный житель обнаружил у себя во дворе разгуливающую козу и решил к ней подойти, однако животное испугалось и побежало в сторону леса. Некоторое время спортсмен гонялся за парнокопытным. В итоге ему удалось его поймать и отвести в свой гараж.

«В поселке много бродячих собак, которые попросту могли загрызть животное», — отметил мужчина.

О случившемся он сообщил в местный отдел полиции. Правоохранители обратились в службу отлова, сотрудники которой нашли козе хозяйку. По какой причине животное оказалось на улице, пока неизвестно.

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