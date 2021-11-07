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Ежегодная Китайская международная выставка импорта открылась в Шанхае
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Среди экспонатов выставки можно увидеть спортивный автомобиль на водородном топливе, принтер, который питается от педалей велосипеда, и даже поиграть в пинг-понг с роботом.

В павильонах Национального выставочного конгресс-центра свою продукцию и услуги представляют компании из 127 стран и регионов мира. На общей площади более 360 тысяч квадратных метров новые гаджеты представили такие гиганты, как Michelin, Hyundai и Epson. Звездой экспо стал гоночный автомобиль Mission H24, работающий на водородном топливе.

«Автомобиль оснащен гоночными шинами Michelin, которые на 46% изготовлены из возобновляемых материалов. Michelin твердо верит, что все гражданские шины будут использовать минимум 40% возобновляемых материалов к 2030 году и 100% — к 2050», — рассказал о болиде операционный менеджер Michelin Motorsport Кейт Чжан.

Представителей из США на выставке более 200 человек. Таким образом Китай пытается сместить экспортно ориентированную модель развития страны в сторону сбалансированной практики ведения международной торговли.

Японская компания Epson представила экологически чистый и низкоуглеродистый принтер, для которого не нужна розетка. Всю необходимую для работы энергию он получает от вращения педалей.

«Все энергопотребление, необходимое принтеру, можно обеспечить, катаясь на этом велосипеде», — объяснил менеджер по маркетинговым продуктам Epson IJP Лю Сяолян.

На выставке нашлось место и для любителей пинг-понга. Они смогли сразится с роботом, который с легкостью отражал атаки даже самых матерых мастеров игры.

«В этом году проводится комплексное обновление программного обеспечения. В этом экземпляре программа позволяет роботу одновременно поддерживать игру с двумя участниками», — рассказывает об изобретении менеджер по маркетинговой стратегии и планированию в Omron Шелли Бай.

В 2020 году по итогам 3-й Китайской выставки импортных товаров были заключены сделки на сумму свыше 72,6 млрд долларов. Это на 2,1% больше, чем в 2019-м. На текущем смотре новинок китайцы планируют побить и этот рекорд.

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