Покушение в Багдаде: что известно об атаке на резиденцию премьер-министра Ирака

Премьер-министр Мустафа аль-Казыми пережил попытку покушения. Неизвестные атаковали резиденцию политика при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой.

Глава Правительства Ирака не пострадал, но СМИ сообщают, что по меньшей мере десять сотрудников личной охраны Аль-Казыми были ранены в результате нападения в воскресенье.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в подробностях атаки и рассмотрела текущую обстановку в Ираке.

Ночное покушение

Покушение на иракского премьер-министра Ирака с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было совершено в ночь на 7 ноября. Злоумышленники атаковали резиденцию политика, расположенную в «зеленой зоне» Багдада — районе, где расположены иностранные и правительственные объекты.

Footage by @Mustafa_salimb shows the moment Iraqi PM Mustafa al-Kadhimi’s residence came under drone attack as guards try to intercept the drone.#Iraq pic.twitter.com/w4LRiFcCsA — Baxtiyar Goran ☀️ (@BaxtiyarGoran) November 7, 2021

Изначально в СМИ поступила информация о том, что Аль-Казыми получил незначительные ранения, вследствие чего был госпитализирован. Однако политик опроверг данные слухи.

«У меня все хорошо, хвала Аллаху, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности на благо Ирака», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Позже глава правительства республики появился на иракском телевидении, сидя за столом в белой рубашке. Он выглядел спокойным и собранным.

«Трусливые ракетные и беспилотные атаки не строят родину и не строят будущее», — заявил он.

Силовые структуры подтвердили факт нападения, а также опровергли факт наличия увечий у политика.

«Аль-Казыми не пострадал, он здоров. Силы безопасности принимают необходимые меры в связи с этой неудавшейся попыткой», — говорилось в заявлении военных.

В настоящее время премьер-министр находится в безопасном месте, в «зеленой зоне» были развернуты отряды силовиков. По данным телеканала Al Hadath, в результате атаки пострадали 10 сотрудников службы охраны премьер-министра. Кроме того, резиденции Аль-Казыми был нанесен материальный ущерб.

Согласно первоначальным сведениям телеканала Al Arabiya, в нападении участвовал один беспилотник, а после удара в «зеленой зоне» началась интенсивная перестрелка. Сотрудники службы безопасности сообщили агентству Associated Press, что при атаке использовались два начиненных взрывчаткой БПЛА. Жители Багдада рассказали, что слышали стрельбу и взрыв в районе Зеленой зоны.

#WATCH | A scene of explosions and heavy shooting in the center of the capital, Baghdad, after the failed assassination attempt on the Iraqi Prime Minister Al-Kadhimi . #Iraq #PM #GreenZone #Iran pic.twitter.com/YjrCuwrOLt — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) November 7, 2021

По последним данным МВД Ирака, три дрона участвовали в нападении, при этом силам безопасности удалось сбить два из них. Ведомство охарактеризовало случившееся как теракт.

Реакция на нападение

США резко осудили покушение на жизнь Мустафы аль-Казыми.

«Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено защищать суверенитет и независимость Ирака. Мы также предложили нашу помощь в расследовании этого нападения», — говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани отметил, что покушение на жизнь иракского премьера является «новым мятежом», который связан с иностранными аналитическими центрами. По его словам, зарубежные think tank принесли иракскому народу лишь отсутствие безопасности, разлад и нестабильность путем создания и поддержки террористических группировок и многолетней оккупации.

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) также выпустила заявление с осуждением инцидента в Багдаде. Представители всемирной организации призвали все стороны к деэскалации и диалогу для разрешения политических передряг.

UNAMI strongly condemns assassination attempt on Iraqi Prime Minister pic.twitter.com/5rxOqrAh15 — UNAMI (@UNIraq) November 7, 2021

С резким неприятием нападения на Аль-Казыми выступил также Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Высказались и власти Саудовской Аравии, Ливана и Египта.

Атаку осудили и местные политики, включая президента страны Бархама Салеха, президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани, шиитского проповедника и политика Муктады ас-Садра.

Предпосылки к нападению

Покушение на премьер-министра произошло на фоне растущей политической напряженности в стране в связи с результатами выборов 10 октября. Согласно результатам голосования, политический блок Муктады ас-Садра сохранил самое большое количество мест в парламенте, при этом проиранские шиитские фракции потеряли значительное число кресел. Оглашение результатов спровоцировало недовольство проигравших.

5 ноября сторонники проиранских фракций попытались проникнуть в «зеленую зону». Протестующие в ходе своего шествия забрасывали силовиков камнями, в ответ полиция применила слезоточивый газ и начала стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу. В результате произошедшего погиб один человек, более сотни демонстрантов получили ранения.

В тот же день Аль-Казыми распорядился создать комитет по расследованию столкновений между иракскими силами безопасности и сторонниками партий, которые оспаривали результаты выборов.

#Iraq : Clashes between security forces & supporters of pro-iranian political groups & militias as they try to advance their protest into Green Zone in #Baghdad #بَغْدَاد #الْعِرَاق pic.twitter.com/521DY9sRUK — sebastian usher (@sebusher) November 5, 2021

Примечательно, что представитель проиранского ополчения «Асаиб Ахль аль-Хак» Махмуд ар-Рубай заявил, что покушение на жизнь премьер-министра в ночь на 7 сентября было сфабриковано.

«Я полагаю, что это сфабрикованный взрыв… с целью сокрытия вчерашних преступлений и озабоченности общественным мнением», — написал он на своей странице в соцсети.

The assassination attempt on #Iraq’s Prime Minister Mustafa al-Kadhimi was “fabricated”, #Iran-backed Iraqi Shia militia Asaib Ahl al-Haq spokesperson Mahmod al-Rubaeay says.https://t.co/foFJqov2o6 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 7, 2021

В целом некоторые лидеры наиболее влиятельных проиранских группировок открыто обвиняли аль-Казыми в столкновениях 5 ноября и смерти протестующего. Накануне на похоронах митингующего присутствовали лидеры ополчения «Хашд Шааби».

Тем не менее делать выводы о том, что именно сторонники проиранских ополчений могли быть причастны к атаке, еще рано. О непричастности к покушению уже заявили и представители «Катаиб Хезболла». В настоящее время никто не взял на себя ответственность за нападение.