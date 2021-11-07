Глава Мининформа Ливана назвал условие для ухода в отставку после скандала

Бейрут, 7 ноября. Министр информации Ливана Джордж Кордахи заявил, что рассматривает возможность своей отставки только в том случае, если это изменит позицию государств Персидского залива по отношению к его стране. Чиновник пояснил, что готов оставить пост, если Саудовская Аравия и ее союзники гарантируют нормализацию связей с республикой, в противном случае его действия не будут иметь смысла.

Kordahi would resign if it ‘guarantees’ a change in Gulf stance on Lebanon: Report https://t.co/DWPe5VuPWd pic.twitter.com/mk9Xjdcx1j — Andy Vermaut (@AndyVermaut) November 6, 2021

Конфликт между Эр-Риядом и Бейрутом возник после публикации интервью Кордахи, в котором он подверг критике операцию арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в Йемене. Министр назвал действия повстанцев-хуситов попыткой защититься от внешней агрессии. Это вызвало негодование у Эр-Рияда, впоследствии солидарность с ним выразили Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт. Аравийские монархии выслали из страны послов республики и отозвали своих.

Также Саудовская Аравия полностью запретила импорт товаров из Ливана, что свело на нет все усилия премьера Наджиба Микати по развитию сотрудничества со странами Персидского залива. Его заявления о том, что слова министра не отражают позицию правительства страны, не изменили ситуацию, как и комментарий самого Кордахи, назвавшего содержание интервью своим личным мнением.

#Lebanon’s Prime Minister Najib Mikati says he urged information minister George #Kordahi to prioritize national interest amid the crisis with #Gulf but he did not heed his call.https://t.co/DJuNOlBWy9 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 1, 2021

Ранее чиновник наотрез отказался подавать в отставку, однако впоследствии смягчил свою позицию и заявил, что сначала дождется возвращения Микати из Глазго. Там премьер принял участие в экологическом саммите COP26, в кулуарах которого провел переговоры с иностранными дипломатами в поисках посредников для разрешения конфликта с Эр-Риядом.

Глава ливанского правительства как минимум дважды намекал министру информации о необходимости его отставки. В первый раз он сделал это в личной беседе, однако на прошлой неделе в официальном заявлении призвал Кордахи «занять позицию, которая должна быть занята, и отдать приоритет национальным интересам.

Тем не менее министра активно поддержали представители проиранской «Хезболлы» и ее сторонники. Это также сказалось на развитии конфликта, поскольку движение активно продвигает в Ливане интересы Тегерана, который является главным противником Эр-Рияда на Ближнем Востоке.

Ранее рост влияния Исламской республики стал причиной сокращения помощи Ливану со стороны Саудовской Аравии, посчитавшей «бессмысленными» отношения с государством, которое превратилось в иранский плацдарм в регионе.