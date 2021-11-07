Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 12:42
12:34
Армия
Российские военные начали использовать препарат «КовиВак» для вакцинации от коронавируса
12:32
Весь мир
Спикер Палаты представителей Ливии призвал срочно открыть аэропорт Тобрука
12:32
Экономика
Россиян предупредили о продолжительном росте розничных цен на бензин
12:31
Политика
Россия и Белоруссия создадут совместный план интеграции
12:31
Происшествия
Три человека стали жертвами взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана
12:30
Общество
Вирусолог Чумаков поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19
12:29
Армия
Sohu: страны НАТО пытаются разгадать секрет странных маневров «Маршала Крылова» ВМФ РФ
12:27
Весь мир
В Конгрессе США обсуждают постоянное военное присутствие в Черном море
12:26
Происшествия
Маляр изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге
12:25
Общество
Куркума и кайенский перец способны облегчить боль при артрите
Все новости

Глава Мининформа Ливана назвал условие для ухода в отставку после скандала
Весь мир
Глава Мининформа Ливана назвал условие для ухода в отставку после скандала
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Бейрут, 7 ноября. Министр информации Ливана Джордж Кордахи заявил, что рассматривает возможность своей отставки только в том случае, если это изменит позицию государств Персидского залива по отношению к его стране. Чиновник пояснил, что готов оставить пост, если Саудовская Аравия и ее союзники гарантируют нормализацию связей с республикой, в противном случае его действия не будут иметь смысла.

Конфликт между Эр-Риядом и Бейрутом возник после публикации интервью Кордахи, в котором он подверг критике операцию арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в Йемене. Министр назвал действия повстанцев-хуситов попыткой защититься от внешней агрессии. Это вызвало негодование у Эр-Рияда, впоследствии солидарность с ним выразили Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт. Аравийские монархии выслали из страны послов республики и отозвали своих.

Также Саудовская Аравия полностью запретила импорт товаров из Ливана, что свело на нет все усилия премьера Наджиба Микати по развитию сотрудничества со странами Персидского залива. Его заявления о том, что слова министра не отражают позицию правительства страны, не изменили ситуацию, как и комментарий самого Кордахи, назвавшего содержание интервью своим личным мнением.

Ранее чиновник наотрез отказался подавать в отставку, однако впоследствии смягчил свою позицию и заявил, что сначала дождется возвращения Микати из Глазго. Там премьер принял участие в экологическом саммите COP26, в кулуарах которого провел переговоры с иностранными дипломатами в поисках посредников для разрешения конфликта с Эр-Риядом.

Глава ливанского правительства как минимум дважды намекал министру информации о необходимости его отставки. В первый раз он сделал это в личной беседе, однако на прошлой неделе в официальном заявлении призвал Кордахи «занять позицию, которая должна быть занята, и отдать приоритет национальным интересам.

Тем не менее министра активно поддержали представители проиранской «Хезболлы» и ее сторонники. Это также сказалось на развитии конфликта, поскольку движение активно продвигает в Ливане интересы Тегерана, который является главным противником Эр-Рияда на Ближнем Востоке.

Ранее рост влияния Исламской республики стал причиной сокращения помощи Ливану со стороны Саудовской Аравии, посчитавшей «бессмысленными» отношения с государством, которое превратилось в иранский плацдарм в регионе.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава Мининформа Ливана назвал условие для ухода в отставку после скандала
саудовская аравия скандал ливан
Комментировать