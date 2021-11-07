Представитель Playground Games сообщил о четырехлетней работе над новой игрой Fable

Лондон, 7 ноября. Представитель британской компании Playground Games, занимающейся разработкой видеоигр, Том Голтон рассказал о работе над RPG в открытом мире Fable.

В своем Twitter-аккаунте программист опубликовал грамоту, полученную от разработчика в честь очередного года работы на компанию. Голтон подчеркнул, что уже четыре года плотно занимается работой над новой Fable. При этом он не стал уточнять, на каком этапе разработки находится игра и не стал анонсировать ее выход.

4 years of working on Fable at @WeArePlayground. So excited for this game. pic.twitter.com/KO099HnYSd — Tom (@deltaflux) November 5, 2021

Поклонники предполагают, что официальный релиз может состояться в ближайшее время, поскольку обычно британские разработчики тратят на игры порядка трех-четырех лет. Многие считают, что Playground Games сосредоточится на Fable после выхода Forza Horizon — 5, премьера которой запланирована на 8 ноября.

Впервые информация о перезапуске Fable появилась в 2020 году. Инсайдер VentureBeat Джефф Грабб считает, что выход игры для ПК и Xbox Series X/S не стоит ждать раньше 2023 года.

Ранее стало известно об обновлении американского стримингового сервиса Netflix. Компания запустила специальный раздел с видеоиграми, которые пока доступны исключительно владельцам смартфонов на базе Android.