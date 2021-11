Представитель Playground Games сообщил о четырехлетней работе над новой игрой Fable

Лондон, 7 ноября. Представитель британской компании Playground Games, занимающейся разработкой видеоигр, Том Голтон рассказал о работе над RPG в открытом мире Fable.

В своем Twitter-аккаунте программист опубликовал грамоту, полученную от разработчика в честь очередного года работы на компанию. Голтон подчеркнул, что уже четыре года плотно занимается работой над новой Fable. При этом он не стал уточнять, на каком этапе разработки находится игра и не стал анонсировать ее выход.

4 years of working on Fable at @WeArePlayground. So excited for this game. pic.twitter.com/KO099HnYSd