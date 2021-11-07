Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 12:41
12:34
Армия
Российские военные начали использовать препарат «КовиВак» для вакцинации от коронавируса
12:32
Весь мир
Спикер Палаты представителей Ливии призвал срочно открыть аэропорт Тобрука
12:32
Экономика
Россиян предупредили о продолжительном росте розничных цен на бензин
12:31
Политика
Россия и Белоруссия создадут совместный план интеграции
12:31
Происшествия
Три человека стали жертвами взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана
12:30
Общество
Вирусолог Чумаков поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19
12:29
Армия
Sohu: страны НАТО пытаются разгадать секрет странных маневров «Маршала Крылова» ВМФ РФ
12:27
Весь мир
В Конгрессе США обсуждают постоянное военное присутствие в Черном море
12:26
Происшествия
Маляр изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге
12:25
Общество
Куркума и кайенский перец способны облегчить боль при артрите
Все новости

Лисовец вспомнил, как больная раком Фриске помогала ему справиться с депрессией
Шоу-бизнес
Лисовец вспомнил, как больная раком Фриске помогала ему справиться с депрессией
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 7 ноября. Известный стилист Влад Лисовец откровенно рассказал о дружбе с популярной певицей Жанной Фриске. По его словам, артистка старалась сохранять позитивный настрой даже после того, как узнала страшный диагноз.

Бывшая солистка группы «Блестящие» умерла в 2015 году в возрасте 40 лет. Долгое время она боролась с раком головного мозга как в России, так и за рубежом, три месяца провела в состоянии комы. Все это время Фриске не унывала и старалась по возможности поддерживать близких и друзей.

Лисовец был в первую очередь другом, а потом уже стилистом звезды. В интервью для YouTube-шоу Светланы Бондарчук он рассказал, что всегда будет благодарен Фриске за ее чуткость. Уже будучи тяжелобольной, певица однажды позвонила другу, переживая за его эмоциональное состояние.

«Это просто кино. Еду в машине, по стеклу стекает грязь, все такое грустное и мерзкое. Вдруг звонит телефон, снимаю трубку, а там Жанна: «Владичка, на улице такая погода ужасная. Тебе, наверное, очень плохо? Не грусти! Тебе это так не идет. Пожалуйста, все будет хорошо». Черт, как это возможно? Понимать, что ты умираешь и поддерживать другого человека!» — поделился Лисовец в шоу «Света вокруг света».

Лисовец вспомнил, как больная раком Фриске помогала ему справиться с депрессией
Prt Scr youtube.com / СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

Ранее в честь дня рождения покойной Фриске стилист опубликовал серию трогательных фотографий. На них совсем юный Лисовец сидит в компании участниц группы «Блестящие».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Лисовец вспомнил, как больная раком Фриске помогала ему справиться с депрессией
бондарчук фриске лисовец
Комментировать