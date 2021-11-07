Лисовец вспомнил, как больная раком Фриске помогала ему справиться с депрессией

Москва, 7 ноября. Известный стилист Влад Лисовец откровенно рассказал о дружбе с популярной певицей Жанной Фриске. По его словам, артистка старалась сохранять позитивный настрой даже после того, как узнала страшный диагноз.

Бывшая солистка группы «Блестящие» умерла в 2015 году в возрасте 40 лет. Долгое время она боролась с раком головного мозга как в России, так и за рубежом, три месяца провела в состоянии комы. Все это время Фриске не унывала и старалась по возможности поддерживать близких и друзей.

Лисовец был в первую очередь другом, а потом уже стилистом звезды. В интервью для YouTube-шоу Светланы Бондарчук он рассказал, что всегда будет благодарен Фриске за ее чуткость. Уже будучи тяжелобольной, певица однажды позвонила другу, переживая за его эмоциональное состояние.

«Это просто кино. Еду в машине, по стеклу стекает грязь, все такое грустное и мерзкое. Вдруг звонит телефон, снимаю трубку, а там Жанна: «Владичка, на улице такая погода ужасная. Тебе, наверное, очень плохо? Не грусти! Тебе это так не идет. Пожалуйста, все будет хорошо». Черт, как это возможно? Понимать, что ты умираешь и поддерживать другого человека!» — поделился Лисовец в шоу «Света вокруг света».

Prt Scr youtube.com / СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

Ранее в честь дня рождения покойной Фриске стилист опубликовал серию трогательных фотографий. На них совсем юный Лисовец сидит в компании участниц группы «Блестящие».