Bloomberg: Китай загнал в тупик мировые рынки из-за огромных запасов доллара

Москва, 7 ноября. Мировое финансовое сообщество оказалось загнанным в тупик из-за огромных запасов доллара у Китая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на американского аналитика Энда Каррана.

Запасами американской валюты КНР обеспечила беспрецедентное положительное сальдо торгового баланса, а также рекордный приток средств с рынка облигаций. И если раньше Пекин откладывал свои долларовые резервы в американские казначейские облигации, то теперь этого не делает. В результате страны Запада вынуждены гадать, что китайское правительство делает с такой объемной денежной массой, приводит перевод статьи издание «ПолитРоссия».

«Тайна огромного излишка долларов в Китае ставит в тупик мировые рынки», — добавил Карран.

Некоторые аналитики считают, что Пекин потратил свободные доллары на погашение задолженностей. Власти давно планировали начать кампанию по сокращению заемных средств в ряде важнейших секторов экономики. Таким образом, не исключено, что Китай вкладывает американскую валюту в государственные резервы.

«Одним из последствий притока доллара является постоянное укрепление юаня — в этом году он был лучшей валютой в Азии по отношению к американской валюте. Но этого недостаточно, чтобы объяснить, что происходит со всеми этими долларами», — пояснил финансовый аналитик Bloomberg.

Аналитик AMarkets Артем Деев ранее заявил о существующих рисках стагфляции в Китае. Подобная динамика, по его словам, может быть связана с неумеренным наращиванием ликвидности мировыми центробанками.