Химики Мэрилендского университета сделали из дерева нож, который острее стальных аналогов

Вашингтон, 7 ноября. Химикам из Мэрилендского университета в США удалось создать нож из древесины, который превосходит по остроте аналогичные стальные изделия.

Американские ученые предложили экологичный метод изготовления острых ножей из дерева. Новая технология позволяет делать предметы в три раза острее, чем ножи из нержавеющей стали, пишет EurekAlert. Так, специалисты извлекли из древесины гемицеллюлозу и лигнин, которые делают ее мягкой. После этого материал стал хрупкий и гибкий.

Чтобы решить проблему, ученые спрессовали материал под влиянием высокой температуры. Изделие покрыли минеральным маслом, чтобы предотвратить впитывание воды. В результате новым столовым прибором резали стейки и мыли его, как другую посуду. Нож не потерял своих свойств. По словам исследователей, такие изделия можно затачивать вместе с металлическими.

Специалисты из Швейцарии и Германии ранее разработали пилотную установку, которая производит экологически чистое углеродное топливо. Устройство работает на солнечной энергии.