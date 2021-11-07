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Химики Мэрилендского университета сделали из дерева нож, который острее стальных аналогов
Общество
Химики Мэрилендского университета сделали из дерева нож, который острее стальных аналогов
pixabay.com  /  ArturLuczka

Вашингтон, 7 ноября. Химикам из Мэрилендского университета в США удалось создать нож из древесины, который превосходит по остроте аналогичные стальные изделия.

Американские ученые предложили экологичный метод изготовления острых ножей из дерева. Новая технология позволяет делать предметы в три раза острее, чем ножи из нержавеющей стали, пишет EurekAlert. Так, специалисты извлекли из древесины гемицеллюлозу и лигнин, которые делают ее мягкой. После этого материал стал хрупкий и гибкий.

Чтобы решить проблему, ученые спрессовали материал под влиянием высокой температуры. Изделие покрыли минеральным маслом, чтобы предотвратить впитывание воды. В результате новым столовым прибором резали стейки и мыли его, как другую посуду. Нож не потерял своих свойств. По словам исследователей, такие изделия можно затачивать вместе с металлическими.

Специалисты из Швейцарии и Германии ранее разработали пилотную установку, которая производит экологически чистое углеродное топливо. Устройство работает на солнечной энергии.

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нож экология дерево
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