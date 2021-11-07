Ханой, 7 ноября. Воздушно-космические силы России обзавелись самолетом, который может с гордостью носить звание «убийцы ВВС США», пишет Soha.

Аналитики вьетнамского издания, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», отмечают, что Су-57 представляет собой одну из самых мощных боевых платформ в мире. Эта машина в очередной раз доказала, что российская военная авиация способна конкурировать с американской.

Федеральное агентство новостей /

Су-57 представляет собой многофункциональный истребитель пятого поколения. Свой первый полет он совершил в 2010 году. По мнению экспертов, Су-57 стал большим успехом для российского оборонно-промышленного комплекса и серьезной проблемой для американских военных.

«Российский Су-57 — это не просто очередной истребитель, а настоящий "убийца" ВВС США», — говорится в материале.

Авторы считают, что детище российских конструкторов в состоянии навязать серьезную конкуренцию любому другому боевому реактивному самолету. Су-57 оснащен не только системами снижения заметности, но и самым современным бортовым оборудованием. При этом мощь и разнообразие его арсенала действительно впечатляет. Такие параметры заставили аналитиков Soha соболезновать пилотам ВВС США.

Ранее сообщалось, что попытка конкурировать с российским Су-57 стала испытанием для американцев. Так, в США под угрозой срыва оказалась программа создания нового двигателя для F-35.