Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля к доллару и евро на следующей неделе

Москва, 7 ноября. Курс рубля на следующей неделе консолидируется в диапазоне 71-73 рубля к доллару и 82-84 к евро, заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Главную поддержку российской валюте оказывают, в первую очередь, многолетние пики по ценам на нефть, газ и другое экспортное сырье. Благодаря грамотным действиям стран — участников ОПЕК+ на рынке черного золота сохраняется дефицит, постепенно восполняемый за счет планомерного наращивания добычи под восстанавливающийся после коронакризиса спрос.

Сдерживающим фактором для рубля станут покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство ранее объявило, что в период с 9 ноября по 6 декабря нарастит ежедневные закупки валюты на 72% — до 25,9 млрд рублей (360 млн долларов). Таким образом, за месяц с валютного рынка будет изъято 7,2 млрд долларов, отметил Васильев в беседе с «Российской газетой».

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин ранее заявил, что хранить сбережения лучше не в консервативном портфеле. Эффективным инструментом для увеличения накоплений станет вложение в доллар США, швейцарский франк и канадский доллар.