Апелляционный суд США временно приостановил обязательную вакцинацию для работников

Новый Орлеан, 7 ноября. Федеральный апелляционный суд США по пятому округу временно приостановил требование об обязательной вакцинации для крупных предприятий. Документ опубликовал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон на своей официальной странице в Twitter.

Yesterday, I sued the Biden Admin over its unlawful OSHA vax mandate.



WE WON. Just this morning, citing “grave statutory and constitutional issues,” the 5th Circuit stayed the mandate. The fight is not over and I will never stop resisting this Admin’s unconstitutional overreach! pic.twitter.com/okt2vkNRKo