Технический релиз фильма-исповеди Евгения Пригожина «16-й» состоится 7 ноября в Сети

Москва, 7 ноября. Российские зрители смогут увидеть технический показ фильма-исповеди Евгения Пригожина «16-й» 7 ноября в 20:00. Узнать о тех событиях, которые привели к победе 45-го президента США Дональда Трампа, сможет любой желающий, зайдя на сайт фильма. Такая информация появилась на размещенных в интернете баннерах.

Как анонсирует закадровый голос в официальном трейлере, в картине будет рассказана правда о «российском вмешательстве» в американские выборы.

«Надоело молчать, скрывать, лгать, притворяться, что всего этого не было. Было. Но совсем не так, как об этом рассказывают. Правда настолько невероятна, что в нее трудно поверить. Но она стоит того, чтобы о ней узнали», — говорится в описании фильма.

Напомним, что после президентской кампании в США заявили о «российском вмешательстве» и назвали Пригожина «угрозой национальной безопасности».

На протяжении двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер и другие высокопоставленные американские чиновники пытались найти доказательства причастности российского предпринимателя к выборам. Так и не обнаружив свидетельств «сговора» Кремля и Трампа, Вашингтон свернул расследование. Несмотря на отсутствие улик, США внесли Евгения Пригожина и три, предположительно, связанные с ним компании в санкционный список.

Как сообщалось, первыми фильм увидеть должны были жители Нью-Йорка еще 3 ноября, а уже 8 ноября познакомиться с исповедью должны были жители Москвы. Однако осуществить задуманное не удалось — кинотеатр Film Society of Lincoln Center отменил премьерный показ без объяснения причин.

«Фильм «16-ый» — наш первый опыт работы над фактически документальным кино, для нас очень неприятная ситуация, что премьера была сорвана. Я не буду делать поспешных выводов и громких заявлений, мы понимали, что фильм такого масштаба вызовет определенный резонанс, поэтому трудности нас не пугают», — цитирует продюсера Картины Сергея Щеглова РИА «Новости».

Однако создатели фильма все же смогли договориться о показе картины в Нью-Йорке уже 5 ноября. Провести премьеру согласился кинотеатр Angelika Film Center and Cafe. Но полиция «Большого Яблока» вмешалась в процесс самым грубым образом.

The weirdest thing happened today. Went to watch a Russian movie about 2016 elections at Angelika Film Center. At the very beginning cops stormed the theater and forced everybody out. Managed to capture some of the action. pic.twitter.com/1RvyemfvmR — Jay Belichick (@Jay_Belichick) November 6, 2021

Собравшихся на премьеру зрителей фактически выводили из зала.

Предположительно, это повлияло на решение создателей устроить премьеру в Сети. По заявлению на баннерах, любой желающий может ознакомиться с исповедью Евгения Пригожина на сайте http://16film.ru/.