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Netflix показал три первых эпизода сериала «Аркейн» по League of Legends
Общество
Netflix показал три первых эпизода сериала «Аркейн» по League of Legends
Кадр из мультфильма «аркейн»

Лос-Анджелес, 7 ноября. Часть сериала «Аркейн» во вселенной онлайн-игры League of Legends появилась на стриминг-платформе Netflix. Премьера трех эпизодов анимационного проекта состоялась 7 ноября.

Анимационный сериал «Аркейн» пополнил немалый список проектов по видеоиграм в каталоге стриминг-гиганта Netflix. Компания доверила адаптацию во вселенной League of Legends сразу двум студиям — Riot и Fortiche Productions, работу которых можно увидеть в клипах по LoL.

Сериал структурно поделен на три полноценные главы, каждая из них содержит три эпизода. Первая часть анимационного проекта уже доступна на Netflix. Остальные выйдут в течение следующих нескольких недель — премьеры запланированы на 14 и 21 ноября.

Одной из самых ожидаемых премьер стриминг-сервиса также стала адаптация аниме «Ковбой Бибоп». Netflix представил зрителям трейлер предстоящего релиза.

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