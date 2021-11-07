Netflix показал три первых эпизода сериала «Аркейн» по League of Legends

Лос-Анджелес, 7 ноября. Часть сериала «Аркейн» во вселенной онлайн-игры League of Legends появилась на стриминг-платформе Netflix. Премьера трех эпизодов анимационного проекта состоялась 7 ноября.

Анимационный сериал «Аркейн» пополнил немалый список проектов по видеоиграм в каталоге стриминг-гиганта Netflix. Компания доверила адаптацию во вселенной League of Legends сразу двум студиям — Riot и Fortiche Productions, работу которых можно увидеть в клипах по LoL.

Сериал структурно поделен на три полноценные главы, каждая из них содержит три эпизода. Первая часть анимационного проекта уже доступна на Netflix. Остальные выйдут в течение следующих нескольких недель — премьеры запланированы на 14 и 21 ноября.

Одной из самых ожидаемых премьер стриминг-сервиса также стала адаптация аниме «Ковбой Бибоп». Netflix представил зрителям трейлер предстоящего релиза.