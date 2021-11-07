Политолог Золотарев назвал Разумкова возможной альтернативой Зеленскому

Киев, 7 ноября. Украинские олигархи готовят замену президенту Владимиру Зеленскому на фоне его неудач и провалов, считает политолог Андрей Золотарев.

Как отметил эксперт, в качестве альтернативы Зеленскому олигархи предложили экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Сейчас Зеленский является лидером антирейтинга среди политиков страны, обогнав даже своего предшественника Петра Порошенко.

«Разумкову надо сначала еще сформировать депутатскую группу. Я думаю, тут олигархический кооператив ему поможет, там обозначились уже отцы-содержатели этого проекта», — цитирует Золотарева издание «Украина.ру».

По мнению политолога, Разумкова для украинцев сделают «Зеленским без вредных привычек», то есть он станет выполнять предвыборные обещания нынешнего президента.

Ранее социологи опубликовали тревожную статистику для Зеленского — его президентский рейтинг упал на 7% за месяц. Если эта тенденция продолжится и популярность главы государства будет падать и дальше, то в скором будущем Украину ждут внеочередные выборы.