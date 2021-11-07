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Россиянам объяснили, как можно купить квартиру без денег
Экономика
Россиянам объяснили, как можно купить квартиру без денег
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 ноября. Жители России имеют возможность приобрести жилье в ипотеку без первоначального взноса. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала московский риелтор Наталья Перескокова.

Она предупредила, что такой кредит будет стоить вдвое дороже. Но тем, кому квартира нужна срочно, такая схема подойдет.

Чтобы обезопасить себя от рисков, банки повышают процентные ставки и стоимость обязательного страхования. При ипотеке без первого взноса клиенту предложат ставку примерно 11%. При займе в 10 млн рублей ежемесячный платеж будет равняться 103 151 рублю. Если же внести хотя бы 20% от стоимости жилплощади, то ставка составит 5%, а ежемесячный платеж — 52 796 рублей.

«Ипотека без первоначального взноса по сумме ежемесячного платежа в два раза дороже, чем стандартный вариант. Но если вы хотите купить квартиру и у вас отсутствуют денежные средства, то такая схема будет для вас оптимальной», — резюмировала эксперт.

Число ипотечных сделок, зарегистрированных в РФ за сентябрь, упало на 10% в годовом выражении после девяти месяцев роста. На это указывает статистика Росреестра.

О снижении ставок на «зеленую» ипотеку и нюансах ее оформления в России читателям рассказало издание «ФедералПресс».

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