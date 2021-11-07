Москва, 7 ноября. Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, что 81% опрошенных россиян готовы отправиться зимой в теплые страны.

Повседневная занятость позволяет совершить в предстоящем сезоне подобную поездку только 40% опрошенных. Остальные не смогут уехать надолго.

«Выбирая идеальные места для зимовки, большинство (52%) голосуют за теплые страны, а 48% отмечают, что им все равно», — говорится в исследовании.

При этом почти 20% участников опроса считают лучшим направлением для зимнего отдыха Таиланд, еще столько же — Индонезию, особенно Бали (9%). 7% россиян отметили ОАЭ, 6,2% — Испанию, а 4,5% — США. Также довольно часто называли Египет, Италию и Грецию.

Как стало известно ранее, Египет и ОАЭ оказались самыми популярными направлениями для отдыха россиян в Новый год. Также в пятерку лидеров вошли Мальдивы и регионы России.