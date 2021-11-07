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Экс-сенатор Тимофеева назвала «бесперспективной хотелкой» притязания Украины на Крым

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 10:59
Политика
Экс-сенатор Тимофеева назвала «бесперспективной хотелкой» притязания Украины на Крым
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания

Москва, 7 ноября. Украина давно заявляет притязания на территории России, поэтому высказывания о Крыме не являются чем-то новым, считает бывший член Совфеда Ольга Тимофеева.

Как отметила бывший член комитета Совета Федерации по международным делам, Украину стоит спросить, существовала ли эта страна до того, как ее сформировал молодой Советский Союз.

«Давайте поднимать бумаги, документы, если вы делаете какие-либо заявления. На уровне мечты строится все, на уровне хотелок, которые бесперспективны», — высказалась она в интервью РЕН ТВ.

По словам Тимофеевой, Крым всегда являлся точкой притяжения, в том числе и на геополитическом уровне. Бывший сенатор добавила, что она и раньше участвовала в дискуссиях, посвященных, в частности, проблеме принадлежности Севастополя, но это ни к чему не привело.

Ранее политолог Богдан Безпалько назвал хайпом обещания украинского лидера Владимира Зеленского «вернуть» Крым. Он считает, что ситуация может поменяться, а Зеленскому не будет дела до своих же слов насчет 2030 года.

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украина крым тимофеева
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