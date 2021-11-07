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Премьера нового флагманского М-кроссовера от BMW состоится в конце ноября
Экономика
Премьера нового флагманского М-кроссовера от BMW состоится в конце ноября
pixabay.com

Мюнхен, 7 ноября. Закрытая презентация нового М-кроссовера пройдет 17 ноября 2021 года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. А вот публичная премьера новинки назначена на 29 ноября.

В настоящий момент официальной информации об автомобиле совсем мало. В компании BMW называют его флагманом M-подразделения, и это станет «полностью новым высокомощным гибридом».

Согласно предварительным данным, силовая установка кроссовера будет создана на базе нового бензинового V8 с двумя турбинами мощностью около 700 лошадиных сил. Все модификации нового кроссовера оснастят системой полного привода xDrive.

Немецкая корпорация Bayerische Motoren Werke AG в течение периода с января по сентябрь 2021 года заметно нарастила чистую прибыль. Ее значение увеличилось в 4,7 раза и достигло 10,207 миллиарда евро.

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автомобили bmw кроссовер
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