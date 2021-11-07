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Жители Британии показали низкий уровень знаний об Украине
Политика
Жители Британии показали низкий уровень знаний об Украине
pixabay.com

Лондон, 7 ноября. Британцы практически ничего не знают об Украине, выяснили сотрудники информационного агентства BBC.

Журналисты попытались выяснить у рядовых граждан Соединенного Королевства Великобритании, что им известно об Украине. Оказалось, что в действительности люди не особо знакомы с ситуацией в стране, несмотря на огромный поток информации об Украине в прессе.

Некоторые ответили, что раньше Украина «входила в состав России». Другие считают, что это очень красивая страна, в которой проживают красивые люди. А у одной женщины возникла ассоциация с малайзийским «Боингом» MH17, который разбился на территории Украины в 2014 году.

Ранее стало известно, что британцев рассмешил диалог президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель о России. Читатели Daily Mail иронично предположили, что в Кремле «дрожат от страха».

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