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Педиатр Соломаха перечислила способы подготовки ребенка к школе после каникул

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 10:27
Общество
Педиатр Соломаха перечислила способы подготовки ребенка к школе после каникул
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 ноября. Врач-педиатр, заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники №2 в Севастополе Екатерина Соломаха рассказала, как лучше всего подготовить ребенка к школе после каникул.

Медицинский специалист рекомендовала в последние два выходных перед началом занятий укладывать детей не позже десяти часов вечера и будить так же рано, как они встают в школу. Также важно приготовить ребенку правильный завтрак. Так, Соломаха посоветовала кормить детей плотно и не забывать про овощи и орехи, передает радио «Спутник в Крыму»

Перед учебой лучше заменить гаджеты на прогулки и общение. Если у ребенка утром первого рабочего дня отмечается недомогание, ему лучше не посещать учебное заведение, подчеркнула эксперт.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как сохранить учебный настрой ребенка на каникулах и при этом не перегрузить его домашними заданиями.

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