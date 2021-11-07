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Кирилла Капризова признали третьей звездой матча НХЛ против «Питтсбурга»
Спорт
Кирилла Капризова признали третьей звездой матча НХЛ против «Питтсбурга»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Питтсбург, 7 ноября. Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает пресс-служба команды из Сент-Пола. 

Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой команды Дина Эвасона в серии буллитов (4:4, 3:2 — по буллитам). Капризов набрал два очка и реализовал буллит.

В составе победителей также дважды отличился Джаред Сперджен и Райан Хартман. Автором победного буллита стал Ник Бьюгстад.

Ранее в матче с «Оттавой» Капризов забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Наставник «Миннесоты» заявил, что было приятно наблюдать, как радовались забитой шайбе одноклубники 24-летнего россиянина.

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хоккей нхл питтсбург капризов Миннесота Уайлд
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