Турчанка возрождает традиционную курдскую технику тату грудным молоком

Татуировщица из Мардина перебралась в город Диярбакыр, где открыла тату-салон. У девушки нет отбоя от желающих сделать традиционную и уникальную татуировку «deq».

Татуировка «deq» считается культурно значимой в сердцах многих курдских женщин. Ее история корнями уходит в шестой век нашей эры, а мотивы рисунков преисполнены глубоким смыслом. По традиции, краска для тату делается из грудного молока, которое берется у матери, родившей девочку, а также сажи и желчи ягненка. Но эта практика прекратилась около пятидесяти лет назад, так как в современном исламе боди-арт оказался под запретом.

«К сожалению, эта традиция больше не поддерживается. Я надеюсь, что мои усилия придадут этому импульс. Традиция медленно исчезает, потому что существуют новые виды татуировок, и люди предпочитают их. Этот вид традиционной татуировки отличается тем, как она сделана, и что означают ее мотивы», — рассказывает татуировщица Фэйт Темель.

Однако, по словам девушки, спрос на этот вид татуировки необычайно высок. К ней обращаются как представители старшего поколения, так и юные студентки.

«Раньше я делала эти татуировки в Мардине, но решила открыть этот салон, так как после переезда из Мардина сюда, люди начали просить у меня татуировки. Я наносила их знакомым у себя дома, но новые люди тоже хотели это сделать. Я больше не могла принимать всех в доме и решила открыть этот салон», — вспоминает Фэйт.

Исторически сложилось, что мотивы курдских татуировок менялись от региона к региону. По рисунку на теле, а часто на лице человека, можно было понять откуда он и что хочет донести. Например, свободные от отношений барышни рисовали гребни на лодыжках, привлекая этим знаком мужчин, когда мыли ноги у колодцев с водой.

«Моя татуировка называется «древо жизни», что означает, что в жизни есть хорошие и плохие стороны, которые нам нужно принять. Я хочу показывать это и мне не это нравится», — признается 19-летняя клиентка салона Кагла Солгун.

Важной особенностью курдской татуировки является то, что для нее подходит исключительно молоко для новорожденных девочек, так как считалось, что оно приносит изобилие своему хозяину.

«Я надеюсь, что это принесет в мою жизнь удачу. Но в основном я делаю это по состоянию здоровья. Я надеюсь, что это сделает меня здоровой», — верит в силу татуировки 55-летняя клиентка салона Хуля Тургут.

Фэйт Темель уверяет, что не бросит заниматься своим любимым делом и будет нести историю и традиции своей страны дальше, передавая знания и опыт из поколения в поколения.