Антиправительственный альянс Эфиопии: как Соединенные Штаты заняли сторону сепаратистов

Конфликт в Эфиопии продолжается с ноября 2020 года. Национальная армия с переменным успехом противостоит боевикам из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и других группировок. Однако за последние несколько месяцев сепаратисты заручились поддержкой влиятельных союзников на Западе. К примеру, в стороне не остались Соединенные Штаты Америки и Организация Объединенных Наций.

Сразу после этого на Аддис-Абебу обрушилось мощное санкционное давление, а накануне Вашингтон и вовсе предоставил переговорную площадку для девяти незаконных вооруженных формирований, объединившихся в политический союз для борьбы с федеральными властями.

О том, как Эфиопия противостоит радикалам и поддерживающему их коллективному Западу, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Активная фаза войны на севере африканской страны началась в ноябре 2020 года. Тогда официальное правительство обвинило доминирующий в политической жизни республики «Народный фронт освобождения Тыграя» в нападении на базу национальных вооруженных сил в одноименном штате.

Совет министров Эфиопии объявил в области чрезвычайное положение и начал военную операцию при поддержке армии Эритреи. Весной 2021 года союзники вывели войска, а уже в июне радикалы захватили административный центр — город Мекеле, после чего федеральный центр объявил о безоговорочном прекращении огня.

Позже мятежники начали новое наступление, установили контроль над Тыграем и вторглись в соседний штат Амхара. Но после того, как вооруженные силы сумели замедлить продвижение сепаратистов и почти переломить ход войны, в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена вспомнили о нарушениях прав человека, затягивании военных действий и ограничении доступа в регион гуманитарных организаций и общественных деятелей. Итогом этого стало введение санкций в отношении правительства Абия Ахмеда.

Организованное Вашингтоном давление коснулось в первую очередь запрета на экспорт в Эфиопию «изделий и услуг военного назначения», по крайней мере, так это представило Управление по контролю за оборонной торговлей (DDTC) Государственного департамента США. Приняв подобное решение, бывший гегемон, по сути, вмешался во внутренние дела африканской страны, намеренно ограничив возможности федеральных войск в борьбе с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Таким образом, администрация Соединенных Штатов начала открыто оказывать поддержку боевикам, виновным в многочисленных преступлениях против населения Эфиопии, за что лидер радикалов Дебрецион Гебремикаэль поблагодарил Джо Байдена. Он также призвал правительство США выступить посредником в переговорах о прекращении огня, которые на тот момент позволили бы мятежникам перегруппироваться и выступить вновь.

В ответ на действия Белого дома глава правительства Эфиопии Абий Ахмед направил в Вашингтон письмо, в котором обвинил американцев в поддержке сепаратистов и замалчивании их преступлений.

Премьер-министр напомнил, что именно на НФОТ лежит ответственность за охвативший страну кризис. По его словам, мятежники намеренно занимались истреблением населения регионов Афар и Амхара, а также вербовали детей в ряды вооруженного формирования.

В конце сентября оказалось, что в поддержке радикалов замешана и Организация Объединенных Наций. Власти Эфиопии выдворили семерых ее сотрудников за вмешательство во внутренние дела государства. По данным местных чиновников, вместо решения вопроса с гуманитарным кризисом, охватившим штат Тыграй, они прекратили поставки медикаментов, продовольствия и топлива, что поспособствовало усилению позиций боевиков.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки ответила на решение Аддис-Абебы о депортации персонала ООН из республики угрозами введения очередных ограничительных мер.

"The U.S. government condemns in the strongest possible terms the government of Ethiopia's unprecedented action to expel the leadership of all of the United Nations organizations involved in ongoing humanitarian operations," press sec. Psaki says.

Позже санкции все же ввели, но на этот раз обоснованием для данного решения послужили вбросы в соцсетях. Несмотря на показную приверженность миру, действия США говорят об обратном, ведь вместо оказания реальной помощи пострадавшей от конфликта стране западные политики применили к ней ряд санкций, и конфликт разгорелся с новой силой.

Вооруженное противостояние достигло апогея к концу сентября, когда формирования боевиков НФОТ, «Сил обороны Тыграя» (TDF), «Армии освобождения Оромо» (OLA) и других более малочисленных группировок заключили союз для официального противостояния Аддис-Абебе. За счет скоординированных атак им удалось продавить оборону федеральных войск и захватить ряд городов, начав медленное продвижение к столице.

Премьер-министр африканской страны призвал население республики временно прекратить вести повседневные дела и готовиться к борьбе с радикалами. Важно отметить всестороннюю поддержку официально избранных властей со стороны молодежи Эфиопии, которая провела несколько митингов в защиту правительства, во время которых также выступила против бесчинств сепаратистов.

Особого внимания заслуживает реакция жителей на сообщение о мобилизации. Тысячи мужчин выстроились в очередь на призывных пунктах, где получили оружие и впоследствии отправились усиливать подразделения национальной армии на самых напряженных участках фронта.

Но пока население демонстрирует патриотический настрой и поддержку правительства Аддис-Абебы, Запад делает все возможное для того, чтобы легитимизировать в политическом поле людей, ввергающих страну в хаос.

Накануне сепаратистские и оппозиционные группы африканского государства создали альянс под названием «Объединенный фронт эфиопских федералистов», главной целью которого является захват власти и последующий арест премьер-министра Абия Ахмеда. Площадку для переговоров бандформирований предоставили Соединенные Штаты Америки, чем вновь продемонстрировали стремление поддержать радикалов.

Сразу после этого социальная сеть Twitter опубликовала заявление, в котором говорится, что администраторы платформы внимательно следят за обстановкой в Эфиопии и попросят пользователей сообщать о случаях «разжигания ненависти». Кроме того, портал отключил блок «тренды» на территории страны, чтобы «снизить угрозу координации, способной спровоцировать насилие».

We're monitoring the situation in Ethiopia and are focused on protecting the safety of the conversation on Twitter. Inciting violence or dehumanizing people is against our rules.



If you see something violating our hateful conduct policy, report it here: https://t.co/qYWH8kQ5Nc