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Лента
07 ноября 11:09
11:09
Происшествия
Экс-начальник ГУ МЧС по Башкирии Хисамутдинов умер на 62-м году жизни
11:09
Шоу-бизнес
Лисовец вспомнил, как больная раком Фриске помогала ему справиться с депрессией
11:08
Общество
Российские медики выявили 1179 смертей от коронавируса за последние сутки
11:07
Экономика
Bloomberg: Китай загнал в тупик мировые рынки из-за огромных запасов доллара
11:05
Происшествия
Природный пожар на площади около 10 га ликвидируют в Оренбургской области
11:05
Общество
Химики Мэрилендского университета сделали из дерева нож, который острее стальных аналогов
11:04
Армия
Soha: успех России с Су-57 стал серьезной проблемой для ВВС США
11:04
Экономика
Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля к доллару и евро на следующей неделе
11:02
Происшествия
Мать четверых детей погибла при пожаре в жилом доме в Златоусте
10:59
Весь мир
Апелляционный суд США временно приостановил обязательную вакцинацию для работников
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«Этот день в истории». Что произошло 7 ноября, праздники, факты, люди
Видео

Ежедневно сотни событий происходят в мире, мы расскажем вам о самых интересных.

До 1991 года день 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции. В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец и провозгласили власть Советов.

7 ноября 1941 года годовщину Октябрьской революции отметили военным парадом на Красной площади. С парада его участники сразу уходили на фронт, который был всего в нескольких километрах от Москвы. В тяжелые дни начала войны парад показал всему миру несгибаемый дух и волю советского народа.

Чем еще запомнится седьмой день ноября, узнаете в новом выпуске ежедневной программы «Этот день в истории».

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