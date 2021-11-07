«Этот день в истории». Что произошло 7 ноября, праздники, факты, люди

Ежедневно сотни событий происходят в мире, мы расскажем вам о самых интересных.

До 1991 года день 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции. В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец и провозгласили власть Советов.

7 ноября 1941 года годовщину Октябрьской революции отметили военным парадом на Красной площади. С парада его участники сразу уходили на фронт, который был всего в нескольких километрах от Москвы. В тяжелые дни начала войны парад показал всему миру несгибаемый дух и волю советского народа.

Чем еще запомнится седьмой день ноября, узнаете в новом выпуске ежедневной программы «Этот день в истории».