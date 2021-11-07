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Самого дорогого в Японии снежного краба продали на аукционе за семь тысяч долларов
Общество
Самого дорогого в Японии снежного краба продали на аукционе за семь тысяч долларов
pixabay.com

Токио, 7 ноября. Снежный краб был продан на японском рыбном аукционе за рекордную сумму в 800 тысяч иен или семь тысяч долларов, передает телеканал NHK.

Покупателем деликатеса выступил владелец ресторана в префектуре Фукуи, где и прошел аукцион. Он выразил надежду, что краб сможет привлечь в заведение посетителей на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса в стране.

Отмечается, что в Японии очень высоко ценятся многие виды морепродуктов, а также сорта фруктов и ягод, стоимость которых может быть больше нескольких тысяч долларов. Например, два года назад несколько дынь «Юбари», отличающихся оранжевой мякотью, продали за 45 тысяч.

Ранее сообщалось, что новыми крупными импортерами рыбы и морепродуктов из России стали страны Африки, Нидерланды, Южная Корея и Япония. Об этом рассказали представители Россельхозбанка.

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