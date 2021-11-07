Шугалей о действиях миротворцев ООН в ЦАР: доказательство бесчеловечного отношения Запада к Африке

Потребительское отношение коллективного Запада является одной из главных проблем развития африканских стран, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Несмотря на получение независимости, бывшие метрополии по-прежнему считают, что имеют право вторгаться в дела суверенных государств Черного континента. Для вмешательства используются разнообразные методы — от развертки военных операций и навязывания невыгодных соглашений до политико-экономических манипуляций и теневой добычи полезных ископаемых.

Провал Франции в Мали

«На днях я говорил про напряженность между Бамако и Парижем, про ситуацию в Мали и сомнительную деятельность французского военного контингента на территории республики. К сожалению, когда речь заходит об Африке, выясняется, что такое явление, как поддержка боевиков иностранными акторами, которым выгодно сохранять дестабилизацию в регионе, становится чем-то обыденным. В частности, это обусловлено интересом к незаконной разработке богатых природными ресурсами недр материка. Колониальный период завершился для западных и европейских государств формальным признанием суверенности стран Черного континента. Однако фактически ряд навязанных в 60-х годах прошлого века соглашений, предусматривающих интересы исключительно одной стороны, сковал экономическое развитие региона. Немаловажную роль сыграла и валюта, действующая на территории материка до сих пор», — написал Шугалей в личном Telegram-канале.

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Социолог уверен, что Франция не собирается переводить взаимодействие с африканскими странами в плоскость уважительного и взаимовыгодного сотрудничества. При этом именно использование устаревшего подхода привело Пятую республику к ряду поражений на Черном континенте:

«Западноафриканский франк КФА, выкачивание природных ресурсов, а также другие экономические и социальные, искусственно созданные оковы — все это свидетельствует об отсутствии перемен в отношениях бывших метрополий и колоний. Наглядным примером является внешняя политика Франции, которая не претерпела изменений за несколько веков. Однако современная реальность диктует собственные условия. Устаревшие методы влияния и хищнические интересы Пятой республики послужили причиной провала в Мали. В определенный момент эту страну попросту пытались превратить в полигон по выкачиванию полезных ископаемых, обучению и подготовке террористов, буквально в перевалочный хаб сети наркотрафика. Не получилось. Африканцы показали, что не отдадут родину, и встали на ее защиту, отказавшись от такого «сотрудничества».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Преступления миротворцев в ЦАР

Деятельность Франции в Центральноафриканской Республике аналогична опыту Мали. Социолог считает, что в страну отправили военных под прикрытием миротворческой миссии, которые уверены в собственной безнаказанности.

«Для человека неподготовленного может показаться парадоксальным, что миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА), призванная защищать мир и порядок, в какой-то момент стала источником всех бед центральноафриканцев. По крайней мере, именно так сотрудников международной организации описывают рядовые жители республики. «Голубых касок» систематически обвиняют в связях с боевиками и отказе защищать местное население. Особый интерес представляет недавний инцидент около резиденции президента Фостен-Арканжа Туадера, когда египетский контингент МИНУСКА проник на территорию дворца и попытался провести несанкционированную съемку. Разумеется, закон страны запрещает подобные действия, и военнослужащие ЦАР, дежурившие на закрытом объекте, потребовали немедленно их прекратить. Миротворцы не подчинились, попытались скрыться с места преступления, насмерть сбили подростка по пути на собственную базу», — рассказал Шугалей.

flickr.com / Hervé Serefio

Глава ФЗНЦ акцентировал внимание на том, что, несмотря на многочисленные доказательства вины миротворцев, руководство ООН попыталось перенести ответственность за трагедию на бойцов национальной армии, проигнорировав тот факт, что в результате происшествия погиб ребенок:

«Генсек ООН требует власти ЦАР провести расследование и наказать виновных в том, что кто-то из машины МИНУСКА пострадал во время бегства с места инцидента. Кто? Как? Никаких имен и подробностей руководство Организации не приводит. В то же время сегодня в республике прошли похороны погибшей под колесами автобуса миротворцев девочки. Ей было всего 15 лет, и вся страна по ней скорбит. Центральноафриканцы бастуют на улицах с плакатами, на которых черным по белому написано: «МИНУСКА — убийцы». Но в Европе и на Западе предпочитают этого не знать и не видеть. Примечательно и то, что это далеко не первый и, к сожалению, что-то мне подсказывает, не последний трагический случай, приведший к смерти гражданских по вине тех, кто приехал в ЦАР их защищать, — миротворцев ООН».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Молчание ООН

Социолог напомнил, что во время активной фазы наступления радикалов армия ЦАР сражалась с боевиками при поддержке российских инструкторов и руандийского спецназа. Миротворцы ООН в тот период находились на собственных базах и, видимо, ждали исхода конфликта. При этом руководство МИНУСКА не отразило ни в одном докладе, как «голубые каски», призванные защищать мирное население, пережидали боестолкновения в безопасности. А в некоторых случаях и вовсе занимали сторону бандформирований.

«Это ли не доказательство потребительского и бесчеловечного отношения коллективного Запада к Африке? Причем на высшем уровне. Армию ЦАР обучили российские специалисты, и она уже показала свою эффективность, когда на корню подавила попытку госпереворота и зачистила страну от боевиков, к слову, скоординированных бывшим президентом республики Франсуа Бозизе, который сам когда-то захватил власть силой, погрузил государство в хаос гражданской войны и сбежал во Францию. Тем не менее Совет Безопасности ООН в этом же году продлил оружейное эмбарго в отношении ЦАР, что является прямым рычагом торможения оснащения национальных войск. Совсем скоро — годовщина наступления радикалов на Банги в конце 2020 — начале 2021 годов, когда помощи от «голубых касок» не было. Армия сражалась самостоятельно. Помогали российские инструкторы и военнослужащие из Руанды, надежные партнеры республики. Но миротворцы тогда полностью отстранились, а позже появились свидетельские показания и задокументированные доказательства сотрудничества МИНУСКА с боевиками. Почему-то об этом не говорится ни в одном докладе ООН, почему-то до сих пор не наказаны виновные в смертях местных», — заявил Шугалей.

flickr.com / Eskinder Debebe

В связи с этим руководитель Фонда защиты национальных ценностей вновь поднял вопрос некомпетентности и коррупции среди сотрудников Организации Объединенных Наций. По его мнению, для того, чтобы решить проблему, необходимо провести кадровые чистки и реформировать все структуры ООН:

Хочется напомнить о том, что 15 ноября 2021 года истекает мандат многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР. На фоне того, что граждане массово требуют вывода миротворцев и буквально боятся их присутствия на родине, о чем свидетельствует акция «СТОП МИНУСКА», охватившая буквально все регионы страны, интересно посмотреть, как руководство организации поступит на этот раз? Привычным образом проигнорирует бесчинства собственных сотрудников и желания африканцев? Продлит его? В таком случае стоит поднимать вопрос о том, что структуры ООН пора чистить от лоббистов и тех, кто обслуживает их интересы за звонкую монету».

pixabay.com / konferenzadhs

В заключение Максим Шугалей добавил, что отсутствие экономической отчетности международной организации вызывает множество вопросов. В качестве подтверждения собственных слов он привел недавний инцидент, когда ООН не смогла ответить на вопросы предполагаемого инвестора.

«О том, что Организация Объединенных Наций погрязла в коррупции, а сотрудники ее миссий творят что хотят в Африке, знают во всем мире. Недавно ООН обратилась к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой профинансировать проект. Предприниматель ответил, что с удовольствием пожертвует средства, если будет прозрачная отчетность об их использовании и о том, куда делись предыдущие 8 миллиардов долларов, потраченные на спасение людей от голода. Помимо этого, он поинтересовался, почему миротворцы принуждали африканских детей к оральному сексу за еду, переданную в регион в качестве гуманитарной помощи. Ответа, предсказуемо, не последовало», — резюмировал социолог.

Ранее руководитель ФЗНЦ заявил, что правительство Мали небезосновательно обвиняет Пятую республику в поддержке террористических формирований. Он напомнил, что Елисейский дворец до сих пор пытается сохранить контроль над регионом и готов ради этого пойти на все.