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Kia Rio стал самым популярным авто российской сборки в 2021 году
Экономика
Kia Rio стал самым популярным авто российской сборки в 2021 году
kia.ru  /  КИА Моторс Рус

Москва, 7 ноября. Самой распространенной в России моделью иностранного автомобиля местной сборки в 2021 года оказался седан Kia Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Такой автомобиль собирается на российском рынке с 2006 года. В настоящий момент среди жителей РФ используется около 939 тысяч этих машин локальной сборки.

На втором месте расположился Hyundai Solaris — с 2010 года в России собрано свыше 873 тыс. таких моделей. Замыкает тройку самых популярных авто Renault Logan, произведенный в России в количестве 755 тыс. штук.

В десятку наиболее распространенных в России иномарок местной сборки также вошли Ford Focus, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Renault Duster, Renault Sandero, Skoda Octavia и Hyundai Creta. Эти модели произведены российскими инженерами тиражом от 300 тыс. до 650 тыс. экземпляров.

Цены на новые машины в России вырастут еще на 4-5% на фоне повышенного спроса и нехватки автомобилей. Об этом говорится в исследовании цифровой платформы РГС Банка Банкавто.

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