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Политолог Золотарев: Зеленский рискует не остаться в кресле до конца президентского срока

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 09:27
Политика
Политолог Золотарев: Зеленский рискует не остаться в кресле до конца президентского срока
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 7 ноября. Некоторые признаки указывают на то, что президент Украины Владимир Зеленский может досрочно покинуть пост, считает политолог Андрей Золотарев.

По мнению эксперта, если ряд факторов сложится не в пользу президента, ему придется уйти с должности. В частности, это произойдет, если Зеленский не предотвратит веерных отключений электроэнергии и повышения тарифов. В таком случае Зеленский рискует не остаться в кресле до конца президентского срока.

«Есть ряд косвенных признаков серьезного шатания этой ситуации, в частности, информационные вбросы. Я просто вижу, что в это дело включились люди профессиональные, умеющие работать с информационной средой», — цитирует Золотарева издание «Украина.ру».

Сейчас на Украине происходит чудовищная девальвация слова, поэтому граждане не верят никаким обещаниям политиков, резюмировал он.

Ранее киевские социологи из «Украинского института будущего» (УИБ) представили тревожную статистику для Зеленского — всего за месяц его президентский рейтинг упал на 7%. Если эта тенденция продолжится и популярность главы государства начнет стремиться к нулю, то в скором будущем Украину ждут внеочередные выборы президента и парламента.

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украина зеленский золотарев
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