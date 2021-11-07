Экс-командир ополчения «Коммунист» рассказал, зачем на Донбассе скрывают небоевые потери врага

Экс-командир ополчения Виталий Киселев в беседе с корреспондентом ФАН рассказал о подготовке противником новых диверсий у линии боевого соприкосновения и поведал о причинах сбора республиками информации о небоевых потерях вооруженных формирований Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В Луганской Народной Республике получили информацию о подготовке противником новых инцидентов на линии боевого соприкосновения, в которых можно было бы обвинить Народную милицию. Стал также известен и непосредственный исполнитель мероприятий. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал помощник министра МВД ЛНР, автор проекта «Путь Визенталь», полковник полиции Виталий Киселев — позывной «Коммунист».

Провокация под вывеской «контроля обстановки»

По информации собеседника ФАН, командующий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ Александр Луценко вызвал из места постоянной дислокации разведгруппу для ее размещения на передовой. В журнале боевых действий такое решение обосновывалось «организацией контроля обстановки на линии боевого соприкосновения». Однако в неформальной беседе командиру разведгруппы поручили срочно подготовить и провести серию диверсий.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Одним из сценариев может быть обстрел позиций Народной милиции с целью спровоцировать ответный огонь, а затем обвинить республики Донбасса в нарушении условий перемирия. Полковник Киселев добавил, что имеется информация и о подготовке командиром 79-й ОДШБр проектов награждений в связи с успешными операциями, спланированными разведчиками.

«Типичная история» из рядов ВСУ

Если украинские правоохранительные органы не желают расследовать безвозвратные небоевые потери в рядах Вооруженных сил Украины, то этим вынуждены заниматься по другую сторону фронта. Республикам Донбасса это необходимо не только для понимания происходящего в лагере противника, но и для того, чтобы помешать украинской пропаганде объявлять ту или иную «алкогольную» или криминальную смерть военнослужащего последствиями боестолкновений или «диверсий» со стороны Народной милиции, как это неоднократно было ранее.

Проекту «Путь Визенталь» удалось выяснить истинные причины некоторых потерь в 12-м отдельном полку оперативного назначения ВСУ, которые украинским командованием традиционно «списываются» на «агрессию террористов». Именно этот полк минировал границу Украины с российским Крымом, обеспечивал в инженерном плане украинские вооруженные формирования под Славянском, в аэропортах Донецка и Луганска, а также возводил укрепления в Дебальцево и Чернухино (впоследствии были освобождены ополчением).

Например, смерти «героически павших» военнослужащих Гордина и Сурикова оказались более чем прозаическими, пусть и по разным причинам. Первый скончался от злоупотребления алкоголем, второй же свел счеты с жизнью из-за однополой и притом неразделенной любви к командиру собственного взвода.

facebook.com / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Небольшое расследование по погибшему старшине Бубенко показало тяжелейшую криминогенную обстановку в украинской воинской части. Как объяснил Виталий Киселев, его внимание привлекла указанная причина смерти — «кровоизлияние под твердую мозговую оболочку». Сапер-электрик отделения управляемого минирования инженерно-саперного взвода 22-й инженерной роты обокрал сослуживцев и дезертировал, прихватив примерно 3 тысячи долларов и несколько десятков единиц ювелирных золотых украшений. Подобные «богатства», хранимые военнослужащими на месте несения службы, могут указывать на масштабы мародерства, которому подвергается гражданское население подконтрольной ВСУ части Донбасса.

Бубенко скрывался по месту жительства, но там его нашли обиженные им сослуживцы, которые избили старшину до смерти. Прихватив ценные вещи, «побратимы» убитого скрылись, и лишь затем родственники военнослужащего вызвали бесполезную в этом случае скорую помощь. Командование воинской части не только не обратило внимание на факт смерти, но и уволило Бубенко задним числом из рядов ВСУ, во избежание шумихи.