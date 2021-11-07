Публицист Сергей Малинкович: «Общество должно ответить на бесчеловечный хайп»

В нашей жизни существует не только смертельный вирус COVID-19 и его биологические собратья. Опасными являются и вирусы в сфере общественной нравственности, точнее, шокирующие акции, отрицающие таковую. Я, конечно, не ханжа и не люблю безосновательно ворчать на молодежь, тем более сам недавно вышел из этого возраста, но что-то современные ветры занесли нынешних икон стиля совсем не туда.

В свое время молодые люди восхищались полярниками, челюскинцами, «испанскими» добровольцами, пионерами-героями, комсомольцами-подпольщиками, космонавтами, передовиками. Затем — популярными артистами и созданными ими образами. Теперь же властители дум — блогеры и блогерши. Что поделать — жизнь идет, времена меняются. Значительная часть блогеров пытается обсуждать на своих ресурсах серьезные социальные проблемы, острые темы. Впрочем, все жаждут новых подписчиков. Это ведь еще и вопрос финансового благополучия, и немалого. Что ж, тут тоже нет ничего предосудительного, хотя непонятно, отчего врач, учитель, инженер, машинист метрополитена, официант или повар не могут рассчитывать на сопоставимые с топовыми блогерами доходы.

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Однако есть среди блогеров совершенно особая категория. Провокаторы-хайпушники, стремящиеся любой ценой привлечь к себе внимание, переступая при этом нравственные барьеры. Некая Ирина Волкова оголила заднюю часть тела на фоне Исаакиевского собора, модель Лола Банни обнажила грудь около собора Василия Блаженного, порноактриса Рита Фокс разоблачилась у Кремля…Провокации икон молодежного стиля — в этом нет ничего нового. Иные комсомольцы первых революционных лет любили блеснуть «теорией стакана воды», ниспровержением основ отечественной культуры. Кстати, Владимир Ленин не боялся жестко полемизировать с последними, хотя то была часть гвардии революции. А Иосиф Сталин и вовсе пресек подобные тенденции со свойственной ему категоричностью. Но молодежь «неисправима». Вскоре после войны в крупных городах появились стиляги. Их явно провокативное поведение было нацелено на имитацию красивой во всем смыслах слова жизни в полуголодной, с трудом восстанавливающейся после войны стране, и это не могло не вызывать раздражения более старших поколений и той части молодежи, что жила поскромнее. Кстати, как известно, стиляги были детьми представителей советской элиты. Не исключение и сегодняшние возмутители общественного спокойствия.

wikipedia.org / М. И. Ульяновa

Среда, в которой они выросли никак не рабоче-крестьянская, а их психология сформировалась в сытые нулевые. Разница с пятидесятыми годами ХХ века лишь в том , что тогда и государство, и общество реагировали на выходки стиляг немедленно и резко, порой жестоко и нетерпимо, но нетерпимость эта опиралась на широкую народную поддержку. Я не хочу, уважаемый читатель, чтобы меня посчитали сторонником всегда и только жестких мер, сторонником избиения индивидуумов, выпадающих из мейнстрима. Не могу сказать и того, что стиляги 50-х вызывают у меня сплошную антипатию. Нет, их поведение имело свою логику и причины, да и по сравнению с расчетливыми хайповщиками нашего времени те разодетые юнцы и девицы были практически бескорыстными, хотели лишь выделиться, а не тупо заработать на подписчиках. Вернемся, однако, к сегодняшнему дню. Апостолы свободы, вышеназванные блогерши и им подобные с откровенным презрением относятся к чужому личному пространству, хотя болезненно реагируют, когда вмешиваются в их собственное. Православные святыни, Кремль как символ советского и российского государства — для многих неприкосновенный образ, и разнузданные фотосессии пустоватых девиц действительно задевают чувства миллионов. Здесь явно нарушается свобода большинства на право жить в традиционном обществе, в стране, где обеспечено уважение к скрепам, как бы избито ни звучал этот термин.

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Впрочем, сразу хочу сказать, что реакция государства и общества должна быть сопоставимой с нанесенным ущербом, не превышать его. В советскую эпоху было проще. Многочисленные общественные институты позволяли сдерживать негативные проявления личности. Оскорбивших общественную нравственность можно было вызвать на комсомольское или профсоюзное собрание, пропесочить в стенгазете, исключить из союза молодежи, написать на работу родителям и так далее. Сегодня, к счастью или нет, мы лишены этой системы общественного воздействия. Оголяющимся блогершам до лампочки, что про них скажут, напишут, как выскажутся в их адрес соседи и знакомые. Информационное общество, наряду с большими плюсами, сформировало предельно циничную логику роста популярности, когда не имеет значения, в какой цвет окрашен пиар. И лишь неожиданное внимание правоохранительных органов заставляет хайпующих испугаться дальнейшего развития событий. Тогда они публично извиняются за «необдуманные поступки», льют крокодиловы слезы, и все это тоже привлекает внимание подписчиков, вызывает дискуссии и в конечном счете укрепляет финансовое положение этих персонажей.

Между тем тенденция обнажаться в публичных местах получила на днях уже по-настоящему опасное и неприемлемое продолжение. Модель Алена Ефремова и рэперша Хофманита (Анна Михеева) страстно поцеловались на фоне Вечного огня в Кремле. Что тут скажешь... Неизвестный солдат, отдавая свою жизнь за будущие поколения, не искал гарантий того, что они будут жить в соответствии со строгими нравственными нормами. Погибшие 27 миллионов защитников Отечества оставили нам задачу по воспитанию новых поколений хотя бы в пределах минимальных приличий. Что ж, выходит, несмотря на все старания советской и российской власти, справиться с этим мы пока не можем! Никакие обкуренные или полупьяные модели-рэперши не в состоянии оскорбить подвиг советского солдата. Они ничто по сравнению с великими и трагическими фигурами Великой Отечественной войны. Но нас больно ранит подобное поведение именно потому, что погибшие надеялись, по-видимому, совсем на других людей будущего и, видя эти кривляния, лишь с досадой махнули бы рукой… Но нас, живущих сегодня, эти акции действительно ставят в неловкое, если не в дурацкое положение.

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Почему мы не в состоянии добиться от единиц уважения к устоявшимся, широко признанным истинам? Пусть не внутреннего согласия с тем, что нам дорого, но хотя бы внешнего проявления уважения, исключения неуместных поступков? Почему блогеры-провокаторы боятся только репрессивного аппарата государства, но не боятся общества? Им все равно, «что скажут люди», и это самое тревожное. Мне могут возразить, что так можно прийти к организации подлинной травли человека за то, что его поведение нам не по нраву. Травли допускать нельзя, но едва ли действия хайпующих блогерш и блогеров являются чем-то иным, если не травлей памяти о давно погибших миллионах людей. Не организованные общественные кампании, а солидарные действия и оценки частных лиц должны быть реакцией на такого рода выходки. А что, если мерой общественного воздействия вновь сделать товарищеские суды? Или предусмотреть конфискацию доходов блогеров за последние два года, если его действия оскорбили общепризнанные нравственные нормы?

Впрочем, такая норма может быть использована в сведении политических счетов, а этого, конечно, допускать нельзя. Обращусь вновь к советской эпохе. Набиравшие силу с начала 80-х годов ХХ века неформальные молодежные движения, пришедшие с Запада стили исполнения музыки и песен, увлечение кинофильмами, построенными (в отличие от традиций киноиндустрии СССР) сплошь на насилии и сексе, были во многом объективными факторами. Страна не могла закрыться от мира, советская молодежь в условиях ослабления и формализации идеологической работы партии и комсомола хотела сопоставлять образ своей жизни с образом жизни сверстников на западе и т. д. Выросшие на всем этом миллионы молодых стали затем тараном разрушительной горбачевской перестройки и первых, кошмарных ельцинских лет. Советская власть сама тут виновата.

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Никто не мешал добиваться от комсомола подлинно результативной работы с новыми поколениями, укреплять кадры ВЛКСМ по-настоящему боевыми и убежденными активистами, создавать идейно и нравственно наполненные произведения искусства в современных, востребованных у молодежи того времени формах. Вот и прозевали, проиграли новые поколения советских людей… И все же, понимая причины поражения, нельзя отрицать эффективного внешнего воздействия. Рискуя быть осмеянным, я все же отмечу, что спецслужбы Запада действительно стимулировали увлечение советской молодежи рок-музыкой, низкопробными фильмами, порнографией. И делали это потому, что четко подмечали отставание советского агитпропа от новейших тенденций в культуре, подмечали чрезмерный консерватизм нашей культурной жизни и неповоротливость разрешительных механизмов. Закрыть СССР от такого воздействия, как закрывали при Сталине, руководители поздней КПСС уже не могли, а эффективных путей противодействия западной пропаганде не выработали.

Я упоминаю об этом потому, что внешнее воздействие на сомнительных «топов» интернет-эфира видно и сегодня. Всех этих хайпующих на провокациях господ с радостью принимают в странах-недругах России. А сама традиция оголяться на публике пришла к нам, как известно, с Украины. Переполненная скандалами политическая жизнь соседней страны как раз и состоит из перманентных провокаций, и голый протест был и остается важным инструментом в борьбе противоборствующих политических кланов в Киеве.

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Забавно, что беглый российский маргинальный политикан Александр Гуд намедни опозорился. В своей манере он призвал в соцсетях «пососаться в Киеве на фоне церкви», и получил такую порцию негатива, что тут же удалил свой твит и кается до сих пор. Все это непотребство производится только на экспорт. Что ж, приняв разного рода политическое отребье, Украина пусть кушает это все сама. А вот что делать нам с нашими отдельными моральными уродами?

Коль скоро они сыплют извинениями как горохом, значит, государство сильно припугнуло их, что неплохо. Но, повторюсь, именно общественная реакция имеет в этих случаях решающее значение. Все эти девицы где-то живут, ходят в одни и те же рестораны, салоны красоты, в банки и фитнесклубы, имеют круг общения. Не верю, что все вокруг них такие же нравственные ничтожества, как и сами эти хайпующие провокаторы. Бойкот, неприятие, открытая неприязнь, отторжение — вот что должны встретить в своей повседневности профурсетки, целующиеся на фоне символов памяти и скорби. Тогда явно обозначившаяся тенденция потрясать, испытывать на прочность общественную мораль постепенно сойдет на нет.