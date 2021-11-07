Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 09:40
09:36
Экономика
Kia Rio стал самым популярным авто российской сборки в 2021 году
09:32
Общество
Дети с редкой наследственной болезнью не могут получить лекарства в Сибири
09:28
Происшествия
Собака покусала 11-летнего школьника в Заводском районе Саратова
09:27
Политика
Политолог Золотарев: Зеленский рискует не остаться в кресле до конца президентского срока
09:24
Общество
Резкое похолодание ожидается в Крыму и Краснодарском крае с 10 ноября
09:21
Общество
Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о заморозках с 9 ноября
09:21
Наука
Ученые Института искусства Курто описали гробницу легендарного рыцаря Эдуарда Вудстокского
09:15
Спорт
Американец Усман победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC
09:13
Происшествия
Выброс пепла высотой 2,2 км зафиксировали на курильском вулкане Эбеко
09:09
Общество
Сооснователь регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер после болезни
Все новости

Резкое похолодание ожидается в Крыму и Краснодарском крае с 10 ноября
Общество
Резкое похолодание ожидается в Крыму и Краснодарском крае с 10 ноября
pixabay.com

Симферополь, 7 ноября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей южных регионов России о резком похолодании с 10 ноября.

По словам метеоролога, дневная температура в Крыму и Краснодарском крае в середине предстоящей недели составит около +9...+12 градусов. При этом ночью уже могут быть заморозки, отметил специалист.

«На юге европейской части России прогнозируется похолодание. В континентальных районах Краснодарского края очень высокая температура будет еще сохраняться в воскресенье, понедельник, вторник, а среду будет резкое понижение: с 15-20 градусов она понизится на 10 градусов», — рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее синоптики предупредили жителей Санкт-Петербурга о прохладной, облачной и дождливой погоде, которая установится в городе с воскресенья, 7 ноября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Резкое похолодание ожидается в Крыму и Краснодарском крае с 10 ноября
погода синоптик вильфанд
Комментировать