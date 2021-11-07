Резкое похолодание ожидается в Крыму и Краснодарском крае с 10 ноября

Симферополь, 7 ноября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей южных регионов России о резком похолодании с 10 ноября.

По словам метеоролога, дневная температура в Крыму и Краснодарском крае в середине предстоящей недели составит около +9...+12 градусов. При этом ночью уже могут быть заморозки, отметил специалист.

«На юге европейской части России прогнозируется похолодание. В континентальных районах Краснодарского края очень высокая температура будет еще сохраняться в воскресенье, понедельник, вторник, а среду будет резкое понижение: с 15-20 градусов она понизится на 10 градусов», — рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее синоптики предупредили жителей Санкт-Петербурга о прохладной, облачной и дождливой погоде, которая установится в городе с воскресенья, 7 ноября.