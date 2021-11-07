Ученые Института искусства Курто описали гробницу легендарного рыцаря Эдуарда Вудстокского

Лондон, 7 ноября. Группа специалистов из Института искусства Курто под руководством Джессики Баркер использовали эндоскоп для изучения гробницы Эдуарда Вудстокского. Результаты исследования были опубликованы в издании The Art Newspaper.

Эдуард Вудстокский, также известный как «Черный принц», являлся старшим сыном короля Англии Эдуарда III и считался одним из лучших воинов своего времени. Он был похоронен на территории Кентерберийского собора. Перед смертью он подробно описал, как должна выглядеть его могила, в частности Черный принц хотел быть одет в доспехи.

С помощью эндоскопа ученые заглянули в гробницу. По их словам, броня, украшающая могилу Эдуарда Вудстокского, воссоздана древними мастерами с максимальной точностью. Кроме того, внешне гробница напоминает усыпальницу самого короля Эдуарда III. Согласно текстам средневековых документов, броня Черного принца была заказана его сыном — королем Ричардом II Бордосским.

Как сообщалось ранее, археологи обнаружили древний железный клинок на юге Крыма. Артефакт был найден в ходе раскопок, проводившихся на могильнике Джурга-Оба.